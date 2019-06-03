Трамп в "Осаде". О чем рассказывает новая книга-разоблачение?

Новая биография журналиста Майкла Вулфа "Осада: Трамп под огнем" (Siege: Trump Under Fire) поступит в продажу в Америке 4 июня. Это продолжение бестселлера "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" — книги, которая запустила тренд на публикацию различных сборников разоблачений, инсайдов и слухов про 45-го президента США. При написании новой биографии Вулф использовал информацию, которую ему предоставили более чем 150 источников, в том числе бывшие сотрудники Белого дома. ТАСС отобрал самые интересные отрывки, перепечатанные американскими журналистами. Спецпрокурор Мюллер был готов выдвинуть обвинения против Трампа Вулф утверждает, что Роберт Мюллер составил обвинительное заключение по трем пунктам о препятствовании правосудию. Речь идет о параграфах 1505, 1512 и 1513 из раздела 18 Кодекса США: вмешательство в расследование, давление и воздействие на свидетеля, жертву или информанта. Из документа следует, что попытки Трампа препятствовать правосудию начались уже на седьмой день после его переезда в Белый дом. Президент якобы хотел помешать расследованию в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России. Трамп убеждал экс-главу ФБР Джеймса Коми закрыть это дело, затем уволил его, затем пытался вмешаться в расследование спецпрокурора, а также скрыть встречу его сына Дональда Трампа — младшего с россиянами и т.д. Заключение лежало на столе спецпрокурора ФБР почти год. В конце концов Мюллер не стал предъявлять обвинения, оставив это на усмотрение Конгресса. Официальный представитель аппарата Мюллера Питер Карр заявил The Guardian, что этих документов "никогда не существовало".

Описание Спецпрокурор Роберт Мюллер © Drew Angerer/Getty Images

Сборник анекдотов 315 страниц "Осады" наполнены массой небольших историй и зарисовок из жизни президента. Вот некоторые из них: • Трамп часто впадает в ярость. Однажды он так разгневался, что "его прическа растрепалась и [перед присутствующими] предстал практически лысый Дональд Трамп", передает NPR. • Соратники Трампа смеются над ним за его спиной. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и его жена Элен Чао (министр транспорта в кабинете Трампа) "развлекали друзей пародиями на президента". • Трампа отвлекают шоколадками, бессмысленными встречами и звонками на Fox News. Помощники президента следят за тем, чтобы он оставался "в своем пузыре, жуя шоколадные батончики и утешая свое эго бесконечными ночными звонками с ведущим Fox News Шоном Хэннити", — цитирует The New York Times. "В хорошие дни, — пишет Вулф, — президент поздно приходит в офис, где ему проводят серию постановочных умиротворяющих собраний, чтобы чем-то его занять. Отвлеченный Трамп — это довольный Трамп". • Один из сотрудников Белого дома признался, что не встречал никого "более сумасшедшего", чем Дональд Трамп. Цитата принадлежит неназванному чиновнику, который "провел почти бесчисленное количество часов с президентом", указывает Vanity Fair. • Трамп названивал Руперту Мердоку. Тот обозвал президента "придурком". "Я не могу заставить этого придурка повесить трубку, — сказал медиамагнат, держа телефон в руке, пока президент продолжал нести какую-то неразбериху". • "Евреи всегда "стучат", — такими словами Трамп якобы встретил новость о том, что его экс-юрист Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization Аллен Вайссельберг и издатель Дэвид Пекер заключили сделку со следствием. • Зять Трампа назвал убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи "террористом". В одном из интервью не под запись Джаред Кушнер заявил: "Этот парень был связующим звеном между определенными фракциями в королевской семье и Усамой [бен Ладеном]. Мы знаем это. Журналист? Да ладно вам. Это был террорист, выдававший себя за журналиста". Стоит ли верить всему этому? Сказать сложно С одной стороны, противники Трампа и представители так называемого Сопротивления будут хвалить эту книгу за остроту и очередные "срывы покровов". С другой — ее будут ругать сторонники президента, а также представители журналистского коммьюнити, которые считают, что Вулф слишком вольно обращается с информацией, полученной из непонятных источников и зачастую ничем не подкрепленной. Журналисты также обращают внимание на то, что большая часть этой книги основана на свидетельствах Стива Бэннона — бывшего политстратега Трампа и главреда "альтернативно-правого" ресурса Breitbart. В частности, он рассказывает, что "в течение 40 лет Трамп был главой компании, которая все больше напоминала полукриминальную". "И, думаю, слову "полу-" здесь можно убрать", — добавляет политтехнолог.

Описание Стив Бэннон © EPA-EFE/ETTORE FERRARI