В Великобритании раскритиковали Трампа за поддержку Джонсона в борьбе за пост премьера

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике в Великобритании после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны, если будет избран новым лидером Консервативной партии. О реакции британских политиков на слова Трампа, прозвучавшие в его интервью газете The Sun, сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Independent .

"Ни один другой президент или премьер-министр даже не подумал бы сделать подобное [заявление]. Он [Трамп] прекрасно знает, что это касается в том числе президентов США, но он настолько самовлюблен и эгоцентричен, что ему нравится считать себя вершителем судеб мира. В его словах нет ничего незаконного или неконституционного, однако это беспардонное вмешательство в чужие дела", - заявил бывший глава МИД Великобритании (1995-1997) консерватор Малькольм Рифкинд, слова которого приводит издание.

По словам Рифкинда, и сам Трамп, и большинство других американцев были бы возмущены, если бы глава британского правительства Тереза Мэй позволила себе заявить, что из демократа Джозефа Байдена получился бы хороший глава Белого дома. Британский политик также отметил, что похвала Трампа может сослужить Джонсону плохую службу и уменьшить его шансы на победу в борьбе за кресло премьер-министра, так как "никому не нравятся, когда люди со стороны вмешиваются в избирательные кампании".

Возмущение по поводу слов Трампа выразил также глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и лидер проевропейской партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл, по словам которого поддержка со стороны Трампа - сильный аргумент в пользу того, что Джонсон не должен возглавлять британское правительство.

"Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является совершенно неприемлемым вмешательством в демократические процессы другого государства. Следующего премьера должен выбирать не президент США, и не 100 тыс. членов Консервативной партии, не представляющих ничьи интересы, а британский народ - на всеобщих выборах", - заявил Корбин, напомнив о том, что, с точки зрения оппозиции, смена лидера тори, который станет новым премьером после отставки Терезы Мэй, контрпродуктивна в ситуации, когда правящая партия глубоко расколота по вопросу о Brexit.

Президентская поддержка

В опубликованном в пятницу интервью газете The Sun Трамп заявил, что "Борис проделал бы очень хорошую работу" на посту премьера и "был бы великолепен" в этой роли. Президент США отметил, что ему нравится Джонсон, которого он считает очень талантливым политиком, при этом добавив, что симпатизирует также нынешнему главе британской дипломатии Джереми Ханту, который пообещал значительно увеличить оборонный бюджет Соединенного Королевства, если станет премьером. Трамп также заявил, что многие из политиков-тори, к настоящему моменту заявившие о своих премьерских амбициях, обращались к нему за поддержкой, однако не стал называть имен.

Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового руководителя. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джонсон считается главным претендентом на пост лидера консерваторов.