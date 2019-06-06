СМИ: большой караван нелегальных мигрантов прибыл в Мексику из Гватемалы

МЕХИКО, 6 июня. /ТАСС/. Караван мигрантов численностью более 1,2 тыс. человек в среду прибыл на территорию Мексики из Гватемалы. Как сообщил телеканал Televisa, выходцы из стран Центральной Америки, не имеющие необходимых документов, перешли пограничный мост, который в тот момент не охранялся полицией, и направились в район города Тапачула.

Незадолго до этого границу Гватемалы и Мексики пересекла группа мигрантов из африканских стран. Сведений о ее численности обнародовано не было.

По данным телеканала Milenio, мексиканские власти решили остановить караван и для этого привлекли подразделения федеральной полиции и армии.

30 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики и обещал, что они будут расти до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов в США. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на $346,6 млрд. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Переговоры представителей двух государств по вопросу пошлин начались в Вашингтоне в среду и продолжатся в четверг. Трамп заявил, что в ходе переговоров по иммиграции достигнут прогресс.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.