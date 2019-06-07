В WikiLeaks сообщили, что Минюст США готовится предъявить Ассанжу новые обвинения

ТАСС, 7 июня. Министерство юстиции США подготовило новые обвинения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в пятницу организация сообщила на официальной странице в Twitter .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

"Министерство юстиции Соединенных Штатов готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции [в США], 14 июня", - сказано в тексте заявления.

Отмечается, что обвинение будет предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора Сигурдура Тордарсона, приговоренного к тюремному заключению за подделку документов, многочисленные случаи мошенничества и педофилию. Тордарсон пытался под именем Ассанжа в 2010 году получить российскую визу.