Массовый митинг в поддержку Демпартии Молдавии проходит у стен парламента

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Сотни сторонников контролирующей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) проводят акцию протеста у здания парламента, где депутаты уже три месяца не могут сформировать парламентское большинство, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

Демонстранты бьют в барабаны и гудят в вувузелы, скандируя: "ДПМ!", "Не хотим досрочных [выборов], хотим стабильности!", "Майя Санду (лидер Партии действия и солидарности - прим. ТАСС) и Андрей Нэстасе (глава "Платформы "Достоинство и правда" - прим. ТАСС) предатели!". Здание парламента оцеплено полицией, с которой митингующие не вступают в конфликт.

В эти же минуты в другой части города проходит Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), где решается вопрос, формировать ли парламентское большинство и правительство с ДПМ или проевропейским оппозиционным блоком Acum ("Сейчас"), куда входят партии Санду и Нэстасе.

На этой неделе переговоры Acum с Соцпартией сдвинулись с мертвой точки, когда партии блока согласились с главным условием социалистов - поддержать их кандидатуру на пост председателя парламента, но выдвинули ряд других условий. После этого свои предложения социалистам сделали и демократы.

После выборов 24 февраля Молдавия впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство ДПМ (30 мандатов) и блок Acum (26 мандатов).