Президент Молдавии заявил, что не подаст в отставку

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не подаст в отставку, несмотря на шантаж со стороны нежелающей уступать власть Демократической партии. Об этом действующий глава государства заявил в понедельник в ходе брифинга в парламенте страны, который транслировали местные телеканалы.

"Демпартия не хочет мирно уступать власть, несмотря на то, что парламентское большинство и правительство признано нашими партнерами, в том числе ЕС, США и Россией. Главная задача для прежней власти - убрать президента, который подписывает законы, принимаемые парламентом. И если его не будет, то подписи под ними поставит и.о.премьера, демократ Павел Филип", - сказал Додон. По его словам, для этого оппоненты разрабатывают три сценария.

"Первый вариант - попытки арестовать меня, что пытается делать Генпрокуратура и те, кто пишут туда на меня заявления. Но здесь есть проблема - иммунитета президента может лишить только парламент двумя третями голосов", - напомнил Додон. По его словам, второй сценарий - шантаж семьи, вплоть до угроз физической расправы, чтобы заставить президента подать в отставку самому.

"Уже поступают сообщения моей семье о том, что меня хотят арестовать, чтобы я подал заявление об отставке по собственному желанию. Они рассчитывают, чтобы я забрал семью и уехал из страны. Но я не сдамся, не напишу заявление об отставке, вне зависимости от всей той грязи, шантажа и давления на протяжении последних дней", - заявил Додон, опровергнув при этом слухи, что его семья находится за границей. "Они в стране, и в Демпартии это знают". Он предупредил лидера демократов Владимира Плахотнюка не трогать семью. "Господин Плахотнюк, не трогайте мою семью... Я такого себе никогда не позволял", - сказал президент.

"Третий вариант - физическая ликвидация. Беру в расчет и этот сценарий, так как знаю, с кем имею дело. Но мы не уступим и пойдем до конца", - сказал президент.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти. Со своей стороны, ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации выразив обеспокоенность кризисом в Молдавии, заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом министром.