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Нападение на танкеры в Оманском заливе

И.о. главы Пентагона призвал страны найти консенсус по действиям Ирана в Оманском заливе

Патрик Шанахан отметил, что главной задачей задачей является выработка международного консенсуса по этой проблеме

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Международное сообщество должно выработать единую позицию по отношению к действиям Ирана в Оманском заливе. Об этом заявил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан перед встречей с министром национальной обороны Португалии Жоау Гомешем Кравиньу в Вашингтоне.

У Шанахана спросили о дальнейших действиях США в связи с ситуаций в Оманском заливе. "Это не проблема США. Главная задача [помощника президента США по национальной безопасности Джона] Болтона, [госсекретаря Майкла] Помпео и моя состоит в выработке международного консенсуса по этой международной проблеме", - отметил и.о. главы Пентагона.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

Команда Kokuka Courageous уже вернулась на борт судна, которое сейчас буксируют в ОАЭ. Front Altair пока дрейфует в заливе.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Болтон, ДжонШанахан, ПатрикНападение на танкеры в Оманском заливе
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