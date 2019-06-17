Для определения точной причины смерти Мухаммеда Мурси создали спецкомиссию

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта пока не называет точные причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Сформирована судебно-медицинская комиссия для подготовки патологоанатомического заключения, после чего будет принято решение о захоронении бывшего главы государства. Об этом сообщил в понедельник глава надзорного органа страны Набиль Садек, передает телеканал Al Hadath .

По его словам, "Мурси на суде выступал минут пять, после этого ему стало плохо, он потерял сознание за решеткой на скамье подсудимых, заседание прервали, в больницу его доставили уже мертвым". Врачи не зафиксировали никаких "видимых повреждений" на теле экс-президента.

Сейчас специалисты изымают все видеозаписи с камер наблюдения в зале суда в Каире.

Ранее сообщалось, что бывший президент страны умер во время повторного судебного процесса по делу о шпионаже и побеге из тюрьмы, по которым он проходил одним из обвиняемых.