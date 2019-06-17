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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

СМИ: экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа

Бывший президент Египта Мурси умер от сердечного приступа - египетское ТВ.

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ЕгипетМурси, МухаммедУмер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
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