Конституционный совет Казахстана: выборы президента прошли в соответствии с конституцией

НУР-СУЛТАН, 20 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Казахстана 9 июня прошли в строгом соответствии с конституцией страны. Об этом заявил председатель Конституционного совета республики Кайрат Мами на совместном заседании палат парламента в четверг, оглашая послание Конституционного совета "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан".

"В условиях всенародного признания на основе принципа избираемости в Казахстане имел место главный процесс передачи верховной власти. Первый президент Республики Казахстан - елбасы (лидер нации) Нурсултан Абишевич Назарбаев 19 марта добровольно заявил об отставке и сложил с себя полномочия действующего главы государства. Согласно нормам конституции, полномочия президента Казахстана перешли к председателю Сената (верхней палаты) парламента", - напомнил Мами.

Он отметил, что на проведенных 9 июня внеочередных выборах президента республики главой государства избран Касым-Жомарт Токаев. "Переход полномочий главы государства и внеочередные выборы президента республики состоялись в строгом соответствии с требованиями конституции, тем самым вновь была подтверждена преемственность и приверженность общества и государства заявленному елбасы еще на заре независимости курсу верного следования букве и духу основного закона. Передача власти прошла в спокойной неконфликтной ситуации, что является важным фактором обеспечения внутренней стабильности и определения уровня международного авторитета Казахстана", - подчеркнул председатель Конституционного совета.

В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.