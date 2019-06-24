{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Депутаты от "Альянса патриотов Грузии" отказались ехать в Москву из-за событий в Тбилиси

В рамках форума планировались встречи с абхазской и осетинской сторонами, рассказал председатель парламентской фракции АПГ Георгий Ломия

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты грузинского парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" (АПГ) отменили свою поездку в Москву на второй международный форум "Развитие парламентаризма". Об этом в понедельник заявил журналистам председатель парламентской фракции АПГ Георгий Ломия.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Мы не собираемся ехать в Москву. Посещение планировалось. Мы получили приглашение. В рамках международного парламентского форума планировались встречи как с абхазской, так и с осетинской сторонами. Я собирался встретиться с этими людьми. То, что с Сухуми и Цхинвали диалог обязателен, это вне обсуждения. Поэтому у меня лично были запланированы встречи с этими людьми, однако из-за того, что произошло в Грузии, все отменилось, и мы больше не собираемся ехать", - сказал он.

В понедельник глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в случае посещения грузинскими депутатами форума их безопасность будет гарантирована.

Теги
ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Министры иностранных дел и обороны России и Франции встретятся в сентябре
Переговоры состоятся в первой половине месяца
Читать полностью