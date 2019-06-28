Страх проснуться в Латинской Америке. Почему "стена Трампа" становится все популярнее

По прогнозам демографов, к 2050 году латиноамериканское население США возрастет вдвое, до 100 миллионов. Если этот сценарий реализуется, каждый четвертый американец будет иметь латинские корни

Социологический опрос, проведенный The Washington Post в 2019 году, свидетельствует: число сторонников строительства стены на границе с Мексикой достигло исторического максимума. Инициативу президента Трампа, наделавшую много шума, поддерживают 42% американцев. Многие из них опасаются не только нелегалов, но и роста числа соотечественников — выходцев из Латинской Америки. В 1950-е тех насчитывалось всего 3%, сегодня — 16,7%. За полвека латиноамериканцев в США стало больше, чем афроамериканцев. Будущее говорит по-испански Прирост испаноговорящего меньшинства в США едва ли застопорится в обозримом будущем. По данным Pew Research, сегодня 50% демографического роста в стране приходится на латиноамериканцев. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 20% относят себя к выходцам из Латинской Америки. То же соотношение — пятая часть — прослеживается и в школах. На женщину латиноамериканского происхождения приходится 2,2 рождения в среднем, на ее "белую" соотечественницу — только 1,7.

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Исторически выходцы из Латинской Америки сосредотачиваются в южных штатах США. В Калифорнии их доля достигла 38%, в Техасе — 39%, а в пограничном штате Нью-Мексико — 48,5%. Такой расклад порождает парадокс: при том, что во всем мире уровень владения английским языком возрастает, в южных территориях США он начинает снижаться. "Демографический успех латиноамериканцев объясняется двумя обстоятельствами. Одно из них — высокая рождаемость, второе — постоянная, непрекращающаяся миграция. Сегодня от 10 до 12 млн латиноамериканцев находятся в США нелегально", — рассказал ТАСС директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. К 2014 году латиноамериканское население США перевалило за психологически важную отметку в 50 млн человек. По прогнозам демографов, к 2050 году оно возрастет вдвое, до 100 млн. Если этот сценарий реализуется, каждый четвертый американец в середине века будет иметь латинские корни. Предупреждение Хантингтона В американской публицистике тема "латиноамериканской угрозы" связана с именем политолога Сэмюэля Хантингтона, автора знаменитой книги "Столкновение цивилизаций". В 2009 году Хантингтон написал для издания Foreign Рolicy статью "Испанский вызов", в которой доказывал, что США не справятся с потоком мигрантов, идущим с юга. По мнению исследователя, Америка встала на путь превращения в страну, разделенную по языковому признаку. В будущем ее население рискует распасться на тех, кто говорит по-английски и по-испански — и они не будут ладить друг с другом.

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Хантингтон перечислил три причины, почему латиноамериканские мигранты могут избежать ассимиляции в американском плавильном котле. Первая из них — близость Мексики, откуда прибывает большинство переселенцев. Находясь поблизости от дома, переселенцы остаются в сфере притяжения своей собственной культуры и медленнее принимают американскую. Многие из них не отказываются полностью от привычного круга родственных связей и знакомств. Другая причина — постоянный приток новых мигрантов, вызванный экономическими проблемами Мексики. На смену латиноамериканцам, которые встали на дорогу натурализации, в быстром темпе прибывают те, кто еще не выбрал этот путь. Отдельно Хантингтона пугала концентрация переселенцев в южных штатах США. В прошлом часть этих территорий была отнята американцами у мексиканцев силой. Рассказы об этом будущие мигранты слышат в школах, что потенциально опасно. При резких демографических переменах мексиканцы могут захотеть взять реванш, предупреждал политолог. В американском обществе признают и более прагматическую причину опасаться латиноамериканской миграции. Значительную часть ее составляет низкоквалифицированная рабочая сила. Конкуренция с ее стороны создает давление на рынок труда, которое испытывают на себе местные синие воротнички. В их интересах сделать так, чтобы мексиканцев из-за границы приезжало поменьше. "Они нам не друзья" Призывы ограничить латиноамериканскую миграцию раздаются в США не одно десятилетие. Еще при президенте-республиканце Джордже Буше — младшем (2001–2009) разрабатывались первые проекты строительства стены на границе с Мексикой. В 2015 году идею подхватил Дональд Трамп, придавший ей гротескный оборот. Политик дал обещание, что расходы на возведение стены возьмет на себя само мексиканское правительство. Предлагалось введение особого налога на товары, которые экспортирует в Соединенные Штаты Мехико.

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