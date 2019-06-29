В Венесуэле заявили, что санкции США против сына Мадуро говорят о неудаче по его свержению

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Санкционные меры в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего являются свидетельством неудач администрации США по свержению законной власти в республике. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в пятницу.

"Правительство и народ Венесуэлы решительно отвергают продолжающуюся агрессию администрации [президента США Дональда] Трампа, которая пытается безуспешно подорвать дух и волю граждан, решивших взять на себя ответственность за свою собственную судьбу. Поэтому было объявлено о незаконных мерах против Николаса Эрнесто Мадуро Герры с непонятной целью персонализации продолжающегося нападения на Боливарианскую революцию и президента Боливарианской Республики Венесуэла, - указывается в сообщении. - Столкнувшись с постоянными неудачами, администрация Трампа в ее неудержимых попытках свергнуть конституционное правительство президента Николаса Мадуро пытается повлиять на его спокойствие, непосредственно нападая на членов его семьи".

В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, "Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких людей, поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы".