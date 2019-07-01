Контактная группа соберется в Минске обсудить "хлебное перемирие"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник соберутся на очередное заседание в Минске. К этому дню можно говорить о первом после победы на выборах нового президента Украины Владимира Зеленского успешном мероприятии по выполнению Минских соглашений. На прошлой неделе удалось осуществить разведение сил в Станице Луганской, договоренность о котором была достигнута еще в 2016 году. В воскресенье этот факт подтвердила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Президент Украины назвал состоявшееся разведение важным событием и "первым шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса". "Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы", - сказал Зеленский.

Реальным продвижением в решении этой задачи могла бы стать очередная договоренность сторон прекратить огонь. Возможность объявить "хлебное перемирие" обсуждалась на самом первом заседании Контактной группы после вступления в должность Зеленского и возвращения в переговорный процесс Леонида Кучмы. Кучма заявил тогда о необходимости "перед всем миром показать", что Киев хочет этого "режима тишины", и "не стрелять в ответ". Стороны договорились в течение двух недель разработать такие предложения и планировали утвердить их еще 19 июня, но на прошлой встрече этого не произошло.

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - сообщил две недели назад по итогам заседания спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. При этом он высказал надежду, что уже на следующей минской встрече, то есть 2 июля, стороны конфликта в Донбассе сумеют договориться.

Продолжить разведение сил

В пятницу представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма приехал в район Станицы Луганской, чтобы лично наблюдать за отводом украинских войск. Он сообщил, что в начале наступившей недели по решению президента Украины Станицу Луганскую должна посетить правительственная комиссия, которая определит перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметит пути их решения.

В частности, по словам Кучмы, речь идет о возможности отремонтировать разрушенный в этом районе мост через реку Северский Донец, на который Международный комитет Красного Креста уже выделил 60 млн евро.

Состоявшееся разведение сил у Станицы Луганской приветствовали участники "нормандской четверки". Париж и Берлин призвали стороны конфликта продолжать эту динамику и выполнять все обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями.

"Этот успех показывает, что прогресс возможен, он является проблеском надежды на пути к миру", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас и подчеркнул необходимость "достигнуть полного разведения сил как основы для последующих шагов по реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта".

На это же указал полпред РФ Борис Грызлов, напомнивший о необходимости развести силы конфликтующих сторон "не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".

Между тем в Петровском и Золотом, где разведение войск состоялось еще в 2016 году, украинские силовики вновь вернулись на свои старые позиции. Как сообщил в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, военная обстановка в районе села Петровское Старобешевского района по-прежнему остается нестабильной, армия Украины продолжает оборудовать позиции в нарушение условий отвода.

Не приходится пока говорить о стабильном улучшении ситуации и на других участках зоны конфликта. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) ежедневно сообщают о продолжающихся обстрелах со стороны украинских силовиков. В субботу в ЛНР зафиксировали "одновременно с разведением сил у Станицы Луганской" активное минирование Вооруженными силами Украины территории в районе населенного пункта Счастье.

Освобождение пленных

Еще одним шагом на пути к диалогу Донбасса с Киевом стало состоявшееся на прошлой неделе одностороннее, в качестве жеста доброй воли, освобождение главами ДНР и ЛНР четырех пленных, в том числе трех украинских силовиков. И хотя этот шаг был сделан без какого-либо участия Киева, по просьбе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, в республиках рассчитывают на ответные действия украинской стороны.

По словам глав республик, принятым решением они рассчитывают продвинуть процесс полного освобождения всех пленных. "Мы посчитали целесообразным в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен уже фактически полтора года, освободить ряд лиц", - сказал глава ДНР Денис Пушилин. "Главная задача данным шагом стимулировать Киев, чтобы он пошел на освобождение "всех на всех", - отметил в свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник.

Вместе с тем в республиках подчеркивают, что это лишь часть задачи. "Важны также гуманитарные вопросы, экономические, проблемы безопасности, - сказал Пушилин. - А за основу должны быть взяты вопросы политического характера. Только это может привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта в целом. Все остальное ведет к затягиванию процесса".

Киев и Минские соглашения

При всей сохраняющейся неопределенности намерений нового украинского руководства в отношении Минских соглашений, в Киева зазвучали заявления, которые в известной степени внушают надежду на возможность продвижения в мирном процессе.

Так, в понедельник глава Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о готовности нынешней власти страны разрешить конфликт в Донбассе на основе полного выполнения Минских соглашений.

"В принципе, мы хотим полностью реализовать "Минск" - это в наших интересах, - сказал он в интервью изданию "Левый берег". - Мы хотим реинтегрировать территории и считаю, что мы к этому готовы".

Данилюк отметил, что часть законов во исполнение "Минска" уже "принята: специальный статус проголосован, амнистия проголосована". Правда, при этом он полагает, что выполнение минских договоренностей должно идти в условиях введения в регион "миротворческого контингента ООН и полного разоружения".

Глава СНБО также заявил, что считает необходимым не воевать с регионом, а бороться за сознание его жителей. "Я - адвокат прогресса. Я говорю о том, что и так предусмотрено минскими договоренностями. Там [в Донбассе] есть какие-то свои лидеры, но их можно победить не только военными действиями, а показав населению, что мы готовы и способны о них заботиться", - считает он. "Это же наша территория, наши граждане. У нас перед ними есть моральное обязательство. Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, - то станем сильнее", - сказал руководитель Службы нацбезопасности.