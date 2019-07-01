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Миграционная политика Трампа

Трамп одобрил выделение $4,6 млрд гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой

Закон предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник закон, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома

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На прошлой неделе Конгресс США утвердил данную инициативу, которая предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, хозяин Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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