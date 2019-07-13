Эксперт: утечка депеш посла Британии в США серьезно испортила их отношения

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Утечка в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал главу Белого дома Дональда Трампа, нанесла огромный ущерб отношениям Великобритании и Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире вещательной корпорации Би-би-си в субботу выразил бывший министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон (занимал пост в 2014-2017 годах).

"Безусловно, речь идет об огромном политическом ущербе отношениям с Соединенными Штатами, нашим ближайшим союзником. Я думаю, что правительство и полиция имеют полное право выяснить, кто участвовал в этом и смогут ли они предотвратить подобное [в будущем]", - сказал он.

По словам Фэллона, произошедшее выглядит "как явное нарушение закона о государственной тайне". "Это нанесло огромный ущерб нашим дипломатическим усилиям, поэтому чем скорее мы выясним, кто это сделал, проведем в отношении этого лица расследование и подвергнем его судебному преследованию, тем лучше", - отметил он.

Бывший министр обороны Великобритании поддержал призыв ко всем СМИ заместителя главы лондонской полиции Нила Басу вернуть правительственные документы, которые оказались в их распоряжении после утечки. "Если они получают украденный материал, они должны вернуть его законному владельцу. Они также должны осознавать тот огромный ущерб, который уже был нанесен, и потенциально еще больший ущерб, который может быть нанесен дальнейшими нарушениями закона о государственной тайне", - добавил Фэллон.

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США Кима Дэррока, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом" и заявив, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела. Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также утверждал, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В среду на фоне разразившегося скандала Дэррок подал в отставку, несмотря на то что британский МИД, кабинет министров и глава правительства Тереза Мэй заявляли о том, что сохраняют доверие к послу, у которого должно быть право откровенно выражать свое мнение в документах, не предназначенных для широкой публики.