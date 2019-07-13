В МИД Британии заявили, что виновный в утечке депеш посла должен быть привлечен к ответу

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Виновный в утечке в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал главу Белого дома Дональда Трампа, должен быть привлечен к ответственности. Об этом в субботу глава МИД Великобритании Джереми Хант написал в Twitter .

"Эти утечки навредили отношениям Великобритании и США, а также стоили работы преданному [своему делу] послу, поэтому причастное лицо должно быть привлечено к ответственности. Однако я отстаиваю право прессы публиковать эти утечки, если они их получают и считают, что они соответствуют интересам общества, это их работа", - написал он.

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США Кима Дэррока, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом" и заявив, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела. Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также утверждал, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В среду на фоне разразившегося скандала Дэррок подал в отставку, хотя британский МИД, кабинет министров и глава правительства Тереза Мэй заявляли о том, что сохраняют доверие к послу. По их мнению, дипломат вправе откровенно выражать свое мнение в документах, не предназначенных для широкой публики. Скотленд-Ярд в пятницу начал уголовное расследование в связи с утечкой.