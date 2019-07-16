Пардон, Макрон. Сербия и Франция пробуют уладить дипломатический инцидент

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Белград. В прошлом году поездка его коллеги Александара Вучича в Париж оставила у сербов неприятный осадок

"Макрон приезжает на два дня в Белград, что является большой честью для Сербии. Мы подпишем свыше 20 различных соглашений. Это посещение очень важно для нас" — в таких словах президент Сербии Александар Вучич описал план официального визита главы Пятой республики на Балканы. Тон политика контрастирует с реальным положением дел. За последний год добрые отношения между странами трижды оказывались под вопросом. И совсем недавно — в начале июля — Вучич отменил свою собственную поездку в Париж. На углях Нотр-Дама В ноябре 2018 года состоялся, возможно, самый неудачный визит сербского лидера во Францию в истории (если не считать убийства короля Югославии Александара Карагеоргиевича в Марселе в 1934 году). Вучича пригласили на торжества в честь столетия завершения Первой мировой войны, однако подобающего места на церемонии не отвели. В соответствии с протоколом, лидеров стран, участвовавших в войне, собрали по правую и левую руку от Макрона. Но для Вучича сделали неприятное исключение, и его место занял лидер непризнанного края Косова Хашим Тачи.

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В 2019 году у Сербии появился еще один повод для обиды на Францию. В соборе Дома инвалидов в Париже состоялся званый вечер в честь 20-летия возобновления мирной жизни в Косове. Его представители праздновали годовщину поражения Югославии в столкновении с НАТО. Сербы целиком не согласны с прозвучавшими словами о "мире", ведь, с их точки зрения, он так и не наступил: с 1999 года около 250 тыс. их соотечественников вынуждены были оставить Косово, сотни церквей закрылись, происходили и происходят погромы и убийства. Раздражение сербов выплеснулось наружу в апреле 2019 года, когда в огне пожара обрушился шпиль собора Нотр-Дам де Пари. Две сербские газеты, Informer и Alo, опубликовали статьи, в которых бедствие называлось наказанием свыше, поскольку в храме вывешивали флаги независимого Косова. Впрочем, Белград предпринял все, чтобы потушить конфликт. Статьи оперативно сняли с сайтов, а президент Вучич от имени своей страны сделал официальное пожертвование — миллион евро — на восстановление пострадавшего здания.

Описание Тушение пожара в соборе Парижской Богоматери, 15 апреля © Стоян Васев/ТАСС

Пустите за порог Причина, по которой в Белграде не хотят конфронтации с Парижем, очевидна: с 2012 года Сербия является страной — кандидатом на вступление в Европейский союз. Чтобы войти в ЕС в качестве полноправного участника, ей требуется выполнить 35 условий Брюсселя, некоторые из которых деликатны. За семь истекших лет Сербия дала добро только на два из них (те, что касаются образования и культуры) и еще около двух десятков взяла в разработку. До рокового 35-го пункта, предписывающего установление дипломатических отношений с Косовом, дело пока не дошло. Сложностями с непризнанным государством-соседом дело не ограничивается. Президент Франции Эмманюэль Макрон — один из лидеров Евросоюза, скептически расценивающих саму заявку Сербии на членство. В Париже хотели бы укрепить союз Франции и Германии, выведя их интеграцию на новый уровень, а вот укрупнение Евросоюза — заморозить на неопределенный срок. Стратегическая цель: максимально тесное сближение в узком кругу западноевропейских держав.

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Критическое отношение французов хорошо известно сербам. "Иногда кажется, что всякий раз, когда ЕС демонстрирует свои внутренние слабости, как, например, недавно с определением кандидатур на пять высших постов в ЕС, Макрон обвиняет во всем страны, которые еще даже не вступили в блок", — сетует генеральный секретарь "Европейского движения" Сербии Сузанна Грубжешич. Трудности на переговорах внутри Евросоюза, действительно, аргумент, задействованный Парижем. Ведь если стран в блоке станет еще больше, договариваться будет только труднее. Тогда какую пользу принесет расширение на восток? ЕС стоит мессы? Однако вечно ждать на пороге Евросоюза Сербия тоже не может. По мере того как переговоры стопорятся, евроскептические настроения все сильнее дают о себе знать на Балканах. Значимая тенденция: рост сомнений среди молодежи. "Вот результаты опроса белградского Института европейских исследований: по этим данным, 51% сербов в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы их страна, официальный кандидат на вступление в ЕС, прервала интеграционный процесс. Среди представителей старшего поколения, напротив, две трети поддерживают интеграцию с Евросоюзом. Считается, что старшее поколение имеет более консервативные и националистические взгляды, чем молодежь, — тем более в Сербии, где его представители участвовали в югославских войнах 1990-х годов или по крайней мере поддерживали эту политику. Однако таков сербский парадокс", — рассказала в разговоре с ТАСС руководитель общества соотечественников и друзей России в Сербии "Полковник Раевский" Марина Вучкович. По ее словам, внутренние конфликты в Евросоюзе остужают пыл сербов. "В стране начали распространяться разговоры о "распаде ЕС" и вестись дискуссии на эту тему", — замечает Вучкович.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Сербии Александар Вучич © Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP

Многих на Балканах угнетает медленный темп переговоров с ЕС, на которых с трудом удается договариваться о конкретных сроках. На таком фоне присоединение к блоку перестает выглядеть реальной перспективой.

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