Выборы в Раду. Украинские избиратели ждут новых лиц

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Большинство украинцев, несмотря на усталость от длительного избирательного периода и скоротечность нынешней избирательной кампании, все еще полны оптимизма, что избранная ими 21 июля новая Верховная рада оправдает их ожидания. Согласно опросу общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг", жители страны в целом определились с будущим выбором и знают, чего хотят от народных избранников.
73% процента респондентов сообщили, что или "верят однозначно", или "скорее верят" в то, что будущий парламент будет эффективнее предыдущего. При этом более всего от будущих народных избранников люди ожидают решения конфликта в Донбассе. Этот вопрос волнует 45% респондентов. Улучшения экономики ждут от нового созыва Рады 34%, борьбы с коррупцией - 30%, увеличения пенсий и социальной помощи - 21%, создания рабочих мест - 20%.
А вот на возвращение Крыма в состав Украины при новой Раде рассчитывают всего 8%, на улучшение отношений с Россией - 5%. И всего 4% респондентов среди основных приоритетов новой Верховной рады указали на необходимость сосредоточиться на более тесной интеграции с Западом - с ЕС и НАТО.
"Сегодня доминируют два настроения в украинском обществе. С одной стороны, есть усталость от политических процессов: выборы идут давно, по большому счету уже год, так как активная избирательная кампания началась еще с 1 сентября прошлого года, поэтому общество устало от этих выборов и уже практически не реагирует даже на сильные раздражители", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"С другой стороны, - продолжал он, - ощутимым требованием стал запрос на консолидацию власти, на сильную руку, на определенную стабильность, на людей, которые придут и наведут порядок". Именно этот запрос, по мнению эксперта, и объясняет высокие рейтинги партии нынешнего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Часть украинцев пытается отдать власть "Слуге народа" с надеждой на то, что эта власть, находясь в одних руках, будет использована прежде всего для стабилизации ситуации, наведения порядка в функционировании государственного аппарата. Очевиден серьезный запрос на новые лица, новые политические силы, - подчеркнул Бортник. - И это несмотря на то, что "Слуга народа" вообще, по сути, не является политической партией, а является ситуативным политическим проектом, у которого нет ни идеологии, ни четкой программы".
Лидеры поменялись
Запрос общества на новые политические силы, фактически, был удовлетворен еще на стадии подготовки к выборам. Из списка политических партий, претендующих на места в Раде, уже выпали весьма влиятельные до недавнего времени игроки.
На предыдущих выборах в Верховную раду, которые состоялись в 2014 году на фоне произошедшего в стране государственного переворота, 5-процентный барьер сумели преодолеть шесть партий. Лидером оказалась партия "Народный фронт" Арсения Яценюка, ставшего впоследствии премьер-министром страны. Немного от нее отстал "Блок Петра Порошенко". В Раду также прошли "Самопощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой, "Оппозиционный блок" под предводительством Юрия Бойко, Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Картина нынешних лидеров избирательной гонки существенно отличается от предыдущей. "Народный фронт", рейтинг которого за пять лет упал, как выражаются украинские эксперты, до уровня статистической погрешности, принял решение вообще не участвовать в выборах. "Блок Петра Порошенко" на фоне полного провала лидера на президентских выборах вообще прекратил существование. На его основе с участием некоторых "фронтовиков" спешно была сформирована "Европейская солидарность", правда, вновь во главе с Порошенко. "Самопомощь" Андрея Садового идет на выборы, но шансов попасть в новый парламент у нее нет. Рейтинг партии не превышает 2%, и украинцы уже не готовы дать ей второй шанс. Та же история с Радикальной партией Олега Ляшко. Уровень его общественной поддержки явно не дотягивает до проходного барьера. "Оппозиционный блок" распался на две самостоятельные партии, и только "Баткивщина", как и пять лет назад, может более или менее уверенно смотреть в будущее. Хоть и с потерей прежних позиций, партия бессменной Юлии Тимошенко может рассчитывать на собственную фракцию в новом парламенте.
Безусловным лидером нынешней кампании, конечно, является партия нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Согласно опросу "Рейтинга", поддержать ее готовы 47% избирателей, а некоторые социологические исследования показывают и 50-процентный уровень поддержки. Еще весной была вероятность того, что "Слуга народа", благодаря своему высокому рейтингу, сможет единолично получить большинство в парламенте. Однако сейчас многие эксперты все же считают, что однопартийного большинства в новой Раде не будет. "Партии Зеленского придется создавать союзы", - прогнозирует тот же Бортник.
На втором месте по популярности, правда, с большим отрывом от лидера, идет новая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", созданная в конце минувшего года в результате объединения части развалившегося "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко, партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и присоединившегося к ним лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Она может рассчитывать примерно на 13% - 14% голосов. Еще меньшей поддержкой пользуются все остальные партии. На уровне 6% - 8% находится "Батькивщина", "Европейская солидарность" и еще один новый игрок - партия "Голос", созданная певцом Святославом Вакарчуком.
Нынешняя кампания привлекла к борьбе за депутатские мандаты и еще целый ряд новых, но более мелких сил, например, партию блогера Анатолия Шария. Впрочем, как замечает Бортник, это даже не партии, а такие проекты-бренды, коммерческие бренды, которые рвутся в политику.
Проходные старожилы
Однако и старые силы, несмотря на потерю в целом своей популярности среди избирателей, еще вполне могут побороться за власть, используя "подводные камни" избирательной системы Украины, считают украинские эксперты. Добрая половина нынешнего состава Рады вполне может вновь оказаться в парламенте либо в составе новых политических партий, либо как одномандатники по мажоритарным округам. Ведь выборы проходят по смешанной системе.
Несмотря на провал в ходе президентской кампании, бывший глава государства принял решение вести своих сторонников на выборы. Петр Порошенко заявил, что сделал выводы и принял решение обновить свою команду, чтобы учесть запрос избирателя на свежие лица.
Костяк "Оппозиционной платформы - За жизнь" составляют все те же бывшие члены "Оппозиционного блока".
Сами остатки прежнего "Оппозиционного блока" тоже продолжают самостоятельный путь. В начале июня они объединились с партией "Возрождение" миллионера и нынешнего депутата Рады Виталия Хомутынника. К ним присоединились также партия мэров "Доверяй делам", идеологами которой стали главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, "Партия мира и развития" депутата Вадима Новинского и партия "Наши" депутата Евгения Мураева. Тем не менее попасть в Раду по партийным спискам им вряд ли удастся. Все вместе они еле-еле набирают чуть более 3% голосов, а вот в мажоритарных округах они вполне могут себя показать.
Ну и, конечно же, из старожилов нельзя не отметить "Батькивщину". Тимошенко не сомневается в том, что станет частью нового созыва, большое внимание уделяя критике политики Порошенко, своей политической программе по восстановлению экономики Украины за короткий срок, а также заявляя о готовности поддерживать новые силы, которые придут в Раду, в том числе и "Слугу народа" Владимира Зеленского.
"Мы приняли решение, учитывая наш опыт, а нашей партии исполнилось 20 лет, <...> всем нашим опытом, силами, возможностями поддержать нового президента, чтобы Украина не потеряла еще пять лет", - заявила глава "Батькивщины" буквально на днях. С учетом того, что самостоятельно сформировать правящее большинство "Слуге народа" вряд ли удастся, сценарий такого сотрудничестве выглядит вполне реализуемым. Более того, соратники Тимошенко и даже некоторые украинские эксперты уверены, что именно она должна стать новым премьер-министром Украины.
Кто кого "подкармливает"
Не секрет, что на украинскую политику и, соответственно, на результаты выборов в стране всегда большое влияние оказывал крупный бизнес. Активизировался он и в ходе нынешней кампании, хотя и менее заметно. Ключевой фигурой в этом политическом цикле, безусловно, стал украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который при прежней власти вынужден был покинуть страну, но вернулся сразу же после того, как стало ясно, что Владимир Зеленский одерживает победу на президентских выборах.
О том, что Коломойский сделал ставку на Зеленского и его партию, общественность говорит еще с начала президентской кампании. Нынешний глава государства связи с Коломойским отрицает. Тем не менее люди бизнесмена присутствуют в первой десятке избирательного списка "Слуги народа".
Прослеживается поддержка Игорем Коломойским и "Оппозиционного блока", прежде всего через партию мэров "Доверяй делам". Некоторые украинские журналисты указывают также на его связи с Юлией Тимошенко. Есть у него, как пишут СМИ, и свои кандидаты-одномандатники в мажоритарных округах.
Не секрет, что "Оппозиционный блок" давно держит под своим крылом и другой известный олигарх - Ринат Ахметов. Правда, возникший в партии раскол не позволит ей преодолеть 5-процентный барьер, но поддерживаемый ею целый ряд одномандатников на востоке страны вполне еще сможет защищать в новой Раде интересы богатейшего человека Украины.
Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Андрей Золотарев, среди крупных бизнесменов в нынешней украинской политике яркой фигурой является и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. "Конечно, к олигархам его можно отнести в последнюю очередь, однако он контролирует треть рынка сжиженного газа и нефтепродуктов, три телевизионных канала, а также имеет крепкие позиции в четвертом, - отмечает Золотарев. - Таким образом, Медведчук по определению очень близок к олигархическому сословию, и, само собой, поддерживает "Оппозиционную платформу".
На свою новую партию "Европейская солидарность" ставит так и не переставший быть крупным бизнесменом экс-президент страны Петр Порошенко.
Еще один влиятельный украинский бизнесмен Виктор Пинчук протежирует партию "Голос" Вакарчука, с которым их связывают многолетние контакты. Влияние этого бизнесмена прослеживается также и в партии Тимошенко. В списке "Батькивщины" замечены кандидаты, которых ассоциируют с Пинчуком.
"Но совершенно очевидно, что чисто олигархический период в истории Украины подходит к своему логическому завершению, - полагает Андрей Золотарев. - К антиолигархической риторике сегодня на Украине не прибегает разве что ленивый. Очевидно, что "внешние управляющие" страной активно готовят политическую и общественную почву для демонтажа олигархической системы".
"Это будет одним из предметов политической борьбы в ближайшие несколько лет, - уверен эксперт. - Но в результате, как это ни парадоксально звучит, получается, что олигархи при всех их негативах остаются последним оплотом украинского суверенитета, который удерживает страну от того, чтобы полностью перейти под внешнее управление".
Что дальше?
Чем бы ни закончился день выборов, кто бы ни проиграл, страну вряд ли ждут волнения и "майданы", отметил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Кирилл Молчанов.
"Сами выборы - это и есть выход "пара", это возможность для молчаливого протеста по типу того, который наблюдался в ходе президентских выборов, когда голосование за Зеленского, поддержанного 73% населения, стало протестом против политики Петра Порошенко. На Украине сейчас очень низкий протестный потенциал, и никаких движений в этом направлении не будет", - полагает эксперт.
Ряд партий, которые получат результат либо ниже ожидаемого, либо вовсе не попадут в парламент, могут, конечно, обратиться потом в суды и попытаться оспорить результаты голосования. Однако это не станет причиной крупных противостояний.
"Самопомощь" Садового вернется на запад Украины и станет квазирегиональной партией. Радикальная партия Ляшко будет время от времени играть роль "политического моджахеда" по найму. "Народный фронт" Яценюка, пока у него есть поддержка в стане демократической партии США, возможно, еще какое-то время сумеет сохранять определенные политические позиции, но затем окончательно исчезнет с политической арены, так как предельно дискредитировал себя, выполняя роль "партии войны" в украинской политике.
"У радикалов и националистов нет выбора: им придется спокойно пережить поражение. Они не пойдут на штурм парламента", - уверен Молчанов, добавив, что и украинские суды "никогда не пойдут против ветра, так как они конъюнктурны и принимают позицию, выгодную власти".
Конечно, сторонники уходящей власти и крайне правые силы и после выборов будут пытаться расшатывать ситуацию на улицах, пугая общество угрозой реванша. "Но это не будут многочисленные акции, это будут акции активного меньшинства, городских сумасшедших", - считает Молчанов.
Самый вероятный победитель - "Слуга народа" - будет вынужден формировать коалицию с теми, кто также пройдет в новый парламент, - с двумя - тремя фракциями.
"Для самого Зеленского в этом варианте можно найти даже существенные плюсы, - считает Молчанов. - Я не исключаю, что в этой коалиции будет именно Тимошенко, потому что "Слуге народа" выгодно с кем-то объединиться, чтобы разделить ответственность. Я очень сомневаюсь, что в команде Зеленского хотят отвечать за тарифы, социальную сферу, внешний долг, курс валют и т. д. Им нужен партнер, чтобы можно было потом перевесить на него часть этих непопулярных направлений".
В свое время таким удобным партнером для президента Порошенко стал как раз премьер-министр Арсений Яценюк, которым сам называл свой кабмин "правительством камикадзе", так как им принимались крайне непопулярные решения. В итоге это привело к отставке главы "Народного фронта".
Молчанов также прогнозирует шаткость и самой коалиции. "Слуга народа" - это проект, состоящий из людей, у которых нет единоначалия, монолитности, политического опыта, поэтому эффективность работы будет крайне низкой, - уверен эксперт. - При таком варианте развития событий рейтинг власти будет падать. Не исключены даже расколы среди сторонников Зеленского в самом парламенте. Вот тут-то "старые волки" и покажут зубы. И тогда новый политический кризис, возможно уже к зиме, вновь ожидает Украину".