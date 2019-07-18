Выборы в Раду. Украинские избиратели ждут новых лиц

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Большинство украинцев, несмотря на усталость от длительного избирательного периода и скоротечность нынешней избирательной кампании, все еще полны оптимизма, что избранная ими 21 июля новая Верховная рада оправдает их ожидания. Согласно опросу общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг", жители страны в целом определились с будущим выбором и знают, чего хотят от народных избранников.

73% процента респондентов сообщили, что или "верят однозначно", или "скорее верят" в то, что будущий парламент будет эффективнее предыдущего. При этом более всего от будущих народных избранников люди ожидают решения конфликта в Донбассе. Этот вопрос волнует 45% респондентов. Улучшения экономики ждут от нового созыва Рады 34%, борьбы с коррупцией - 30%, увеличения пенсий и социальной помощи - 21%, создания рабочих мест - 20%.

А вот на возвращение Крыма в состав Украины при новой Раде рассчитывают всего 8%, на улучшение отношений с Россией - 5%. И всего 4% респондентов среди основных приоритетов новой Верховной рады указали на необходимость сосредоточиться на более тесной интеграции с Западом - с ЕС и НАТО.

"Сегодня доминируют два настроения в украинском обществе. С одной стороны, есть усталость от политических процессов: выборы идут давно, по большому счету уже год, так как активная избирательная кампания началась еще с 1 сентября прошлого года, поэтому общество устало от этих выборов и уже практически не реагирует даже на сильные раздражители", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"С другой стороны, - продолжал он, - ощутимым требованием стал запрос на консолидацию власти, на сильную руку, на определенную стабильность, на людей, которые придут и наведут порядок". Именно этот запрос, по мнению эксперта, и объясняет высокие рейтинги партии нынешнего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Часть украинцев пытается отдать власть "Слуге народа" с надеждой на то, что эта власть, находясь в одних руках, будет использована прежде всего для стабилизации ситуации, наведения порядка в функционировании государственного аппарата. Очевиден серьезный запрос на новые лица, новые политические силы, - подчеркнул Бортник. - И это несмотря на то, что "Слуга народа" вообще, по сути, не является политической партией, а является ситуативным политическим проектом, у которого нет ни идеологии, ни четкой программы".

Лидеры поменялись

Запрос общества на новые политические силы, фактически, был удовлетворен еще на стадии подготовки к выборам. Из списка политических партий, претендующих на места в Раде, уже выпали весьма влиятельные до недавнего времени игроки.

На предыдущих выборах в Верховную раду, которые состоялись в 2014 году на фоне произошедшего в стране государственного переворота, 5-процентный барьер сумели преодолеть шесть партий. Лидером оказалась партия "Народный фронт" Арсения Яценюка, ставшего впоследствии премьер-министром страны. Немного от нее отстал "Блок Петра Порошенко". В Раду также прошли "Самопощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой, "Оппозиционный блок" под предводительством Юрия Бойко, Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Картина нынешних лидеров избирательной гонки существенно отличается от предыдущей. "Народный фронт", рейтинг которого за пять лет упал, как выражаются украинские эксперты, до уровня статистической погрешности, принял решение вообще не участвовать в выборах. "Блок Петра Порошенко" на фоне полного провала лидера на президентских выборах вообще прекратил существование. На его основе с участием некоторых "фронтовиков" спешно была сформирована "Европейская солидарность", правда, вновь во главе с Порошенко. "Самопомощь" Андрея Садового идет на выборы, но шансов попасть в новый парламент у нее нет. Рейтинг партии не превышает 2%, и украинцы уже не готовы дать ей второй шанс. Та же история с Радикальной партией Олега Ляшко. Уровень его общественной поддержки явно не дотягивает до проходного барьера. "Оппозиционный блок" распался на две самостоятельные партии, и только "Баткивщина", как и пять лет назад, может более или менее уверенно смотреть в будущее. Хоть и с потерей прежних позиций, партия бессменной Юлии Тимошенко может рассчитывать на собственную фракцию в новом парламенте.

Безусловным лидером нынешней кампании, конечно, является партия нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Согласно опросу "Рейтинга", поддержать ее готовы 47% избирателей, а некоторые социологические исследования показывают и 50-процентный уровень поддержки. Еще весной была вероятность того, что "Слуга народа", благодаря своему высокому рейтингу, сможет единолично получить большинство в парламенте. Однако сейчас многие эксперты все же считают, что однопартийного большинства в новой Раде не будет. "Партии Зеленского придется создавать союзы", - прогнозирует тот же Бортник.

На втором месте по популярности, правда, с большим отрывом от лидера, идет новая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", созданная в конце минувшего года в результате объединения части развалившегося "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко, партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и присоединившегося к ним лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Она может рассчитывать примерно на 13% - 14% голосов. Еще меньшей поддержкой пользуются все остальные партии. На уровне 6% - 8% находится "Батькивщина", "Европейская солидарность" и еще один новый игрок - партия "Голос", созданная певцом Святославом Вакарчуком.

Нынешняя кампания привлекла к борьбе за депутатские мандаты и еще целый ряд новых, но более мелких сил, например, партию блогера Анатолия Шария. Впрочем, как замечает Бортник, это даже не партии, а такие проекты-бренды, коммерческие бренды, которые рвутся в политику.

Проходные старожилы

Однако и старые силы, несмотря на потерю в целом своей популярности среди избирателей, еще вполне могут побороться за власть, используя "подводные камни" избирательной системы Украины, считают украинские эксперты. Добрая половина нынешнего состава Рады вполне может вновь оказаться в парламенте либо в составе новых политических партий, либо как одномандатники по мажоритарным округам. Ведь выборы проходят по смешанной системе.

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