Низкие тарифы, мир в Донбассе и членство в НАТО. Что обещают политики на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Программы практически всех 22 партий, идущих на досрочные выборы в Верховную раду Украины, лишены какой-либо идеологии и написаны исключительно на основе данных социологических исследований. Чтобы понравиться избирателю, политические силы обещают все подряд - снизить тарифы, повысить пенсии и зарплаты, быстро закончить войну в Донбассе, а также добиться членства Украины в ЕС и НАТО. Как отмечают эксперты, некоторые программы настолько похожи, что их отличает только названия партий.
"Досрочные выборы в парламент, которые состоятся 21 июля, лишены политических характеристик. Мы получили на этих выборах огромный пул политических партий, представивших не программы, а ответы на социологические исследования", - считает руководитель стратегического совета объединения "Республиканское пространство" правовед Николай Сирый.
Согласно данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", 62% респондентов самой важной проблемой назвали военный конфликт на востоке страны, 56,8% - низкий уровень зарплат и пенсий, 53,3% - повышение тарифов на коммунальные услуги, 32,9% обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляцией, 20% - взяточничеством и коррупцией центральной власти, 19,3% - отсутствием работы, безработицей.
Эксперты полагают, что именно данные соцопросов о том, что больше всего волнует украинцев, и легли в основу программ партий на досрочных выборах в Раду. При этом все социологи прочат проход в Раду только пяти партиям - "Слуге народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционной платформе - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Батькивщине" Юлии Тимошенко и "Голосу" музыканта Святослава Вакарчука.
Восстановить мир в Донбассе
Все без исключения партии в своих программах декларируют необходимость прекращения огня в Донбассе. Но каждая политическая сила имеет свои подходы по урегулированию ситуации на востоке страны.
Наиболее широкий план установления мира в стране представила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". В отличие от других четырех рейтинговых партий "Оппозиционная платформа" планирует договариваться о прекращении боевых действий в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Партия обещает не только прекращение экономической блокады Донбасса, но и предоставление автономного статуса региону, принятие законов об амнистии и выборах и введение свободной экономическую зоны. "Путем диалога и компромиссов прекратим боевые действия, обеспечим политическое урегулирование конфликта и вернем людей Донбасса через их сознание, обеспечив гарантии безопасности", - обещает оппозиция.
Партия хочет остановить курс Украины в НАТО, снять санкции с России и восстановить с ней торговлю. "Оппозиционная платформа - За жизнь" декларирует введение моратория на действия, раскалывающие страну, проведение политики примирения и согласия, которая позволит "сшить" Украину.
В партии "Европейская солидарность", программа которой строится на том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО, акцент в вопросах урегулирования в Донбассе, напротив, делают на необходимости сохранения давления на Россию при поддержке зарубежных партнеров. Партия экс-президента ратует за усиление санкционного режима и "привлечение России к ответственности за преступления". Как полагают в "Европейской солидарности", это поможет освободить удерживаемых украинцев в РФ и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Кроме того, как считают в "Европейской солидарности", на этой территории должны быть размещены миротворцы ООН.
Но если в программе партии Порошенко указывают на введение миссии ООН, то в партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко говорят о необходимости привлечения США и Великобритании к решению конфликта в Донбассе, не исключая при этом минский процесс и нормандский формат. Тимошенко считает, что вопросы "возвращения Крыма и Донбасса" могут рассматриваться только в одном пакете. "Путь к миру должен начаться с освобождения Россией украинских заложников", - считает "Батькивщина". Как и партия Порошенко, политическая сила Тимошенко не видит альтернативы вступлению Украины в ЕС и НАТО.
В партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука настаивают на "бескровной деоккупации захваченных территорий". При этом пути установления мира на востоке страны не раскрываются.
Но, пожалуй, меньше всего конкретики в программе самой президентской партии "Слуга народа". В ней лишь указано, что партия планирует поддерживать законодательные инициативы президента для возобновления территориальной целостности страны и государственного суверенитета, но не вдаются в детали. К тому же Донбасс в программе партии вообще не упоминается.
Сам Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости вовлечения Вашингтона и Лондона в переговоры по урегулированию ситуации на востоке страны. Но в программе его партии эта идея отражения не нашла.
Дешевый газ и низкие тарифы
Украинцы, как показывают соцопросы, первым делом ждут от каждой новой власти снижения тарифов на газ и услуги ЖКХ, повышения соцвыплат и пенсий. Не стала исключением и нынешняя избирательная кампания, и партии тут же откликнулись на чаяния избирателей. В этом плане больше всех обещают партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Оппозиционеры намерены договориться о прямых поставках газа из РФ, что позволит добиться снижения стоимости газа в два раза по сравнению с нынешней ценой более чем в 8 тыс. гривен (свыше $300) за тысячу кубометров. Кроме того, в своей программе "Оппозиционная платформа" обещает списать задолженность населения за услуги ЖКХ, которая уже достигла более 57 млрд гривен ($2,1 млрд).
Не изменяя традициям популизма, Тимошенко, как и во время недавней президентской кампании, также обещает снизить тарифы на газ, тепло и горячую воду в два раза. "Батькивщина" собирается снизить цены за счет использования газа украинской добычи для нужд населения, что позволит сократить стоимость и других коммунальных услуг.
Остальные рейтинговые партии обошли тему снижения тарифов. Президентская партия "Слуга народа" ограничилась обещанием "внедрить государственную стратегию оптимизации ЖКХ тарифов". По мнению экспертов, это не более чем громкие лозунги без четкого плана действий. В программе "Европейской солидарности" вообще не идет речь о тарифной политике, а партия "Голос" лишь указала, что "есть все возможности иметь адекватные коммунальные расходы".
Зарплату - до уровня Польши
"Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" преуспели и в обещаниях радикально изменить в лучшую сторону всю социальную политику. Обе партии планируют увеличить социальные выплаты при рождении ребенка. Партия Тимошенко хочет, чтобы за пять лет зарплата украинцев выросла до уровня зарплаты в Польше. "Батькивщина" также обещает установить минимальный размер пенсии не менее 3094 гривен ($116), ввести персонифицированную пенсионную систему и ежегодно индексировать размер выплат.
Кстати, программа "Батькивщины" - единственная, отдельно расписавшая молодежную политику. У Тимошенко предлагают налоговые льготы тем, кто возьмет выпускников вузов на первую работу. Молодежные микрокредиты для открытия своего дела - до $100 тыс. и без залога. Ставку по ипотечным кредитам молодежи обещают не более 3% на срок от 10 до 30 лет. Семьи должны получать "детские" пособия за рождение детей.
В свою очередь "Оппозиционная платформа - За жизнь" решила превзойти "Батькивщину" и прописала в программе повышение минимальной пенсии, минимальной зарплаты и прожиточного минимума до 7 тыс. гривен (около $265).
Партии "Европейская солидарность" и "Голос" тему социальной поддержки в своих программах не отразили. Они указали, что повышение социальных стандартов будет происходить в соответствии с реальными потребностями граждан и возможностями бюджета.
В "Слуге народа" собираются внедрить "экономический паспорт украинца", по которому "все дети будут получать часть от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета". Для социальной сферы партия готовит стратегию оптимизации тарифов на коммуналку. Достигать этого "Слуга народа" будет за счет устранения коррупции, увеличения собственной добычи энергоресурсов и отмены систем ценообразования вроде "Роттердам+". Но прежде партия обещает провести перепись населения и аудит системы соцобеспечения.
Защита языка
Социологи годами отмечают, что языковая проблема не особенно беспокоит украинцев. Но у политиков, особенно во время избирательной кампании, своя повестка. Практически все партии, за исключением "Оппозиционной платформы - За жизнь", намерены защищать украинский язык, несмотря на то, что в стране 16 июля уже вступил в силу закон о государственном языке, который предполагает тотальную украинизацию.
Партия "Слуга народа" планируют создать систему поддержки украинского языка и культуры, внедрив некие фискальные стимулы и приоритеты госфинансирования. Президентская партия намерена более активно сотрудничать с диаспорой, разработав "госпрограммы системных контактов".
В партии Петра Порошенко также считают необходимым привлекать дипломатов и диаспору для поддержки национальных и локальных культурных проектов. "Результатом должна стать мода на Украину и украинское в мире", - отмечается в программе "Европейской солидарности".
В своей программе партия "Голос" намерена "реальными делами поддержать носителей современной новой культуры". Для этого соратники Вакарчука планируют выстраивать сеть культурных центров по всей стране. А вот партия Тимошенко ограничилась лишь необходимостью принятия закона о меценатстве, который позволит снизить расходы госбюджета на культуру. Кроме того, в "Батькивщине" собираются в течение пяти лет увеличить зарплаты в сфере культуры до европейского уровня.
В языковом вопросе по сравнению с другими партиями выделяются предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая собирается вернуть русский язык в школы и вузы, отменить "дискриминационные законы о языке и образовании, переименовании церкви и декоммунизации". В партии заявили, что готовы "вернуть гражданам право говорить, общаться, обучаться на русском и на языках национальных меньшинств".
Внешняя политика
Все лидеры избирательной гонки, за исключением опять же только партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", держат курс в ЕС и НАТО.
Команда "Слуги народа" обещает принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Кроме этого, у лидера предвыборной гонки заявляют, что будут поддерживать инициативы президента по "перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на Западе".
В "Европейской солидарности" заявляют, что "будущее Украины - только в НАТО и ЕС". В программе четко указано, что цель партии - способствовать достижению критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в ЕС и получения Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году.
Такой же курс держит партия "Батькивщина", в программе которой указано, что "будущее Украины - в Европейской союзе, безопасность Украины - в НАТО". В партии обещают "эффективно воплощать" Соглашение об ассоциации с ЕС, а также "последовательно работать" над предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО.
В тексте предвыборной программы партии "Голос" также подчеркивается, что основой внешней политики Украины будет курс на получение членства в ЕС и усиление безопасности Украины за счет присоединения к НАТО. "Мы будем развивать дружеские отношения с Восточной Европой - странами Балтии, Польшей и другими. Украина имеет все для того, чтобы стать одним из региональных лидеров в Восточной Европе. Мы сделаем Украину лидером свободной части постсоветского пространства и будем поддерживать демократические силы в постсоветских странах", - отмечается в программе.
А "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена вернуться к политике многовекторности. Основным внешнеполитическим приоритетом, как записано в программе, станет защита интересов Украины, прежде всего в вопросах экономики, развития, привлечения инвестиций и роста благосостояния граждан. Партия декларирует обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как это предусмотрено разделом IХ Декларации о государственном суверенитете Украины, прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с РФ и странами СНГ.
Оппозиционеры также намерены пересмотреть условия участия Украины во Всемирной торговой организации и зоне свободной торговли с Европейским союзом, сохранить транзитный потенциал страны и создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием Украины, России и ЕС.
Голосуют не за программу
Но в конечном итоге, по словам украинских экспертов, на выбор избирателей влияют отнюдь не программы политических партий. "Проблема в том, что все они мало интересны большинству людей. Голосуют не за них, а за партийных лидеров или некие общие ожидания, связанные с той или иной политической силой, - подводит итоги скоротечной избирательной кампании политолог Владимир Фесенко. - А эти ожидания формируются в основном за счет лишь наглядной агитации, публичных заявлений и конкретных действий политиков".