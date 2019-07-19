Низкие тарифы, мир в Донбассе и членство в НАТО. Что обещают политики на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Программы практически всех 22 партий, идущих на досрочные выборы в Верховную раду Украины, лишены какой-либо идеологии и написаны исключительно на основе данных социологических исследований. Чтобы понравиться избирателю, политические силы обещают все подряд - снизить тарифы, повысить пенсии и зарплаты, быстро закончить войну в Донбассе, а также добиться членства Украины в ЕС и НАТО. Как отмечают эксперты, некоторые программы настолько похожи, что их отличает только названия партий.

"Досрочные выборы в парламент, которые состоятся 21 июля, лишены политических характеристик. Мы получили на этих выборах огромный пул политических партий, представивших не программы, а ответы на социологические исследования", - считает руководитель стратегического совета объединения "Республиканское пространство" правовед Николай Сирый.

Согласно данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", 62% респондентов самой важной проблемой назвали военный конфликт на востоке страны, 56,8% - низкий уровень зарплат и пенсий, 53,3% - повышение тарифов на коммунальные услуги, 32,9% обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляцией, 20% - взяточничеством и коррупцией центральной власти, 19,3% - отсутствием работы, безработицей.

Эксперты полагают, что именно данные соцопросов о том, что больше всего волнует украинцев, и легли в основу программ партий на досрочных выборах в Раду. При этом все социологи прочат проход в Раду только пяти партиям - "Слуге народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционной платформе - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Батькивщине" Юлии Тимошенко и "Голосу" музыканта Святослава Вакарчука.

Восстановить мир в Донбассе

Все без исключения партии в своих программах декларируют необходимость прекращения огня в Донбассе. Но каждая политическая сила имеет свои подходы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Наиболее широкий план установления мира в стране представила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". В отличие от других четырех рейтинговых партий "Оппозиционная платформа" планирует договариваться о прекращении боевых действий в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Партия обещает не только прекращение экономической блокады Донбасса, но и предоставление автономного статуса региону, принятие законов об амнистии и выборах и введение свободной экономическую зоны. "Путем диалога и компромиссов прекратим боевые действия, обеспечим политическое урегулирование конфликта и вернем людей Донбасса через их сознание, обеспечив гарантии безопасности", - обещает оппозиция.

Партия хочет остановить курс Украины в НАТО, снять санкции с России и восстановить с ней торговлю. "Оппозиционная платформа - За жизнь" декларирует введение моратория на действия, раскалывающие страну, проведение политики примирения и согласия, которая позволит "сшить" Украину.

В партии "Европейская солидарность", программа которой строится на том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО, акцент в вопросах урегулирования в Донбассе, напротив, делают на необходимости сохранения давления на Россию при поддержке зарубежных партнеров. Партия экс-президента ратует за усиление санкционного режима и "привлечение России к ответственности за преступления". Как полагают в "Европейской солидарности", это поможет освободить удерживаемых украинцев в РФ и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Кроме того, как считают в "Европейской солидарности", на этой территории должны быть размещены миротворцы ООН.

Но если в программе партии Порошенко указывают на введение миссии ООН, то в партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко говорят о необходимости привлечения США и Великобритании к решению конфликта в Донбассе, не исключая при этом минский процесс и нормандский формат. Тимошенко считает, что вопросы "возвращения Крыма и Донбасса" могут рассматриваться только в одном пакете. "Путь к миру должен начаться с освобождения Россией украинских заложников", - считает "Батькивщина". Как и партия Порошенко, политическая сила Тимошенко не видит альтернативы вступлению Украины в ЕС и НАТО.

В партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука настаивают на "бескровной деоккупации захваченных территорий". При этом пути установления мира на востоке страны не раскрываются.

Но, пожалуй, меньше всего конкретики в программе самой президентской партии "Слуга народа". В ней лишь указано, что партия планирует поддерживать законодательные инициативы президента для возобновления территориальной целостности страны и государственного суверенитета, но не вдаются в детали. К тому же Донбасс в программе партии вообще не упоминается.

Сам Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости вовлечения Вашингтона и Лондона в переговоры по урегулированию ситуации на востоке страны. Но в программе его партии эта идея отражения не нашла.

Дешевый газ и низкие тарифы

Украинцы, как показывают соцопросы, первым делом ждут от каждой новой власти снижения тарифов на газ и услуги ЖКХ, повышения соцвыплат и пенсий. Не стала исключением и нынешняя избирательная кампания, и партии тут же откликнулись на чаяния избирателей. В этом плане больше всех обещают партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Оппозиционеры намерены договориться о прямых поставках газа из РФ, что позволит добиться снижения стоимости газа в два раза по сравнению с нынешней ценой более чем в 8 тыс. гривен (свыше $300) за тысячу кубометров. Кроме того, в своей программе "Оппозиционная платформа" обещает списать задолженность населения за услуги ЖКХ, которая уже достигла более 57 млрд гривен ($2,1 млрд).

Не изменяя традициям популизма, Тимошенко, как и во время недавней президентской кампании, также обещает снизить тарифы на газ, тепло и горячую воду в два раза. "Батькивщина" собирается снизить цены за счет использования газа украинской добычи для нужд населения, что позволит сократить стоимость и других коммунальных услуг.

Остальные рейтинговые партии обошли тему снижения тарифов. Президентская партия "Слуга народа" ограничилась обещанием "внедрить государственную стратегию оптимизации ЖКХ тарифов". По мнению экспертов, это не более чем громкие лозунги без четкого плана действий. В программе "Европейской солидарности" вообще не идет речь о тарифной политике, а партия "Голос" лишь указала, что "есть все возможности иметь адекватные коммунальные расходы".

Зарплату - до уровня Польши

"Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" преуспели и в обещаниях радикально изменить в лучшую сторону всю социальную политику. Обе партии планируют увеличить социальные выплаты при рождении ребенка. Партия Тимошенко хочет, чтобы за пять лет зарплата украинцев выросла до уровня зарплаты в Польше. "Батькивщина" также обещает установить минимальный размер пенсии не менее 3094 гривен ($116), ввести персонифицированную пенсионную систему и ежегодно индексировать размер выплат.