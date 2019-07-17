ВТС, торговля и саммит Россия - Африка. Лавров провел переговоры с главой МИД Кот-д'Ивуара

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с коллегой из Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано, который с 16 по 18 июля находится в Москве с рабочим визитом, углубление двустороннего взаимодействия, в частности, в сферах ВТС и торгово-экономического сотрудничества, а также проведение саммита Россия - Африка и перспективы присоединения африканских стран к базе ФСБ по иностранным террористам-боевикам. Важными темами пресс-конференции стали также сирийский кризис и международная напряженность вокруг Ирана. По итогам встречи министры подписали меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, содержащий график контактов между министерствами на различных уровнях, а также ключевые для двух стран темы обсуждений.

"Мы четко подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении и наращивании двусторонних связей, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Договорились предпринять дополнительные шаги по проработке перспективных проектов в сферах энергетики, развития инфраструктуры и особенно сельского хозяйства, которое составляет основу экономики Кот-д'Ивуара, - сообщил российский министр, - В этих целях условились поощрять деловые круги к налаживанию прямых контактов, шире задействовать возможности предпринимательских объединений, в первую очередь торгово-промышленных палат двух стран".

Стороны также рассмотрели борьбу с терроризмом, кризисное урегулирование на Африканском континенте и подготовку ивуарийских специалистов в российских вузах.

Амон-Тано в свою очередь, указал на то, что встреча должна определить стратегические направления российско-ивуарийского сотрудничества. "Нужно выступать с новыми инициативами, посмотреть, в каких областях мы можем укрепить наше сотрудничество", - добавил он.

Глава МИД африканской страны также сообщил, что привез послание президента страны Алассана Уаттары главе российского государства Владимиру Путину, которое призвано "перезарядить наши двусторонние отношения и дать им новый толчок".

Утроение товарооборота

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции сообщил, что на переговорах обсудил с коллегой из Кот-д'Ивуара подготовку к саммиту Россия-Африка, который пройдет в октябре в Сочи. "Это первый в истории саммит [РФ и стран Африки], который будет проводиться, ему будет предшествовать экономический форум, - сказал Лавров. - Мы рассчитываем, что эти события станут важной вехой для развития всего комплекса российско-африканских связей и будут формировать дальнейшие направления нашего партнерства с этим важным континентом".

При этом, как подчеркнул глава российской дипломатии, несмотря на общий скромный объем российско-африканский торговли в $20 млрд, этот показатель с 2015 года вырос в три раза. Дополнительным фактором роста должен стать предстоящий саммит, который позволит вывести экономическое взаимодействие на качественно новый уровень. При этом на прошедшем накануне заседании МИД РФ по вопросам развития торгово-экономических связей с Африкой Лавров подчеркнул, что некоторые иностранные игроки ревностно относятся к укреплению отношений между Москвой и африканскими столицами и применяют методы недобросовестной конкуренции, чтобы затормозить этот процесс.

Кроме того, Россия планирует развивать со странами Африканского континента сотрудничество в сфере безопасности. Глава МИД РФ призвал африканские страны присоединиться к базе иностранных террористов-боевиков, созданной ФСБ РФ для отслеживания перемещения экстремистов между разными государствами.

"Мы сегодня подробно об этом говорили. "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Аль-Каида" (все запрещены в РФ - прим. ТАСС) в Магрибе - все это проявление нарастания террористической активности на африканском континенте, причем эти террористические структуры начинают все более активно взаимодействовать между собой, координируя свои злонамеренные планы. Борьба с этими явлениями имеет очень важное значение, в том числе и для урегулирования конфликтов, поскольку в целом ряде конфликтов, будь то в Сомали, будь то в Мали, будь то Сахаро-Сахельский регион, так или иначе проявляются угрозы со стороны террористических и экстремистских группировок", - пояснил Лавров.

В ходе общения с прессой был поднят еще один важный для континента вопрос - запуска единой валюты в Западной Африке, которая должна будет с 2020 года заменить в регионе франки. "Это непростой вопрос, потому что введение собственной единой валюты будет отвечать социальному прогрессу в этих странах, - сказал глава МИД Кот-д'Ивуара. - Необходимо достичь согласия по принципиальным вопросам. В частности, достичь понимания того, что каждая из стран [региона] будет входить в реализацию этого механизма в своем ритме, те, кто выйдет на какие-то нужные показатели, сможет уже с июля 2020 года запускать единую валюту".

Возвращение в Сирию

Одной из центральных тем пресс-конференции стала ситуация в Сирии, в частности вопрос возвращения беженцев. Лавров указал, что вопреки сообщениям из США число сирийских беженцев, возвращающихся в родные места, ежедневно растет. Об этом, в частности, свидетельствуют выходящие каждую неделю информационные бюллетени российского Центра по примирению сторон.

"Что касается проблемы беженцев, которые, согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, стали активнее покидать Сирию из-за действий России и Ирана, то здесь не могу понять, откуда такие сведения у него появились, - сказал министр, комментируя высказывание госсекретаря о том, что сотрудничество РФ и Ирана привело к тому, что шесть миллионов сирийцев покинули свои дома. - По нашим данным, с июля 2018 года в Сирию только из-за границы, не считая возвращающихся к своим очагам внутренне перемещенных лиц, вернулись более 310 тысяч беженцев, в том числе где-то 100 тысяч из Ливана, остальные 210 тысяч из Иордании. Процесс идет ежедневно".

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что российский Центр оказывает гуманитарную помощь возвращающимся сирийцам, например, занимается обеспечением водоснабжения и электричества для их жилищ, а также предоставляет социальные и образовательные услуги. "Это то, к чему мы призываем наших западных партнеров, пекущихся о судьбе беженцев из Сирии, которые находятся на территории стран региона и ряда европейских государств", - сказал министр.

Сами же партнеры в лице США, по его мнению, проводят в отношении экстремистов в Идлибе вызывающую тревогу политику, целью которой является перевод террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в политическое поле. "У нас есть основания полагать, что политика США отражает желание сохранить "Джебхат ан-Нусру", перевести ее из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать ее одним из участников этого процесса, - сказал он, добавив, что это похоже на подход администрации предыдущего американского президента Барака Обамы, который всеми силами старался не трогать боевиков "ан-Нусры". - Это является миной замедленного действия".

Кроме того, глава российской дипломатии вновь обратил внимание на попытки США создать курдское квази-государственное образование на Восточном берегу Евфрата. Подобный подход он назвал безответственным.

На пресс-конференции журналисты подняли также вопрос напряженности вокруг Ирана. Российский министр указал на неэффективность механизма межбанковских расчетов между ЕС и Ираном INSTEX, призванного обойти антииранские санкции США. На данный момент механизм позволяет обслуживать лишь поставки гуманитарных товаров. "Пока по этому каналу - я позавчера встречался с представителем ЕС [в России Маркусом Эдерером] - прошли платежи на несколько миллионов долларов, - указал он. - Конечно, это ничто по сравнению с теми обязательствами, которые были взяты партнерами Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и которые предполагают беспрепятственную закупку иранской нефти и беспрепятственный перевод платежей за поставки этого энергоносителя".