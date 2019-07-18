Трамп: США изучают целесообразность введения санкций против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Это подтвердил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы изучаем это. Мы изучаем это. Очень-очень сложная ситуация по ряду причин. Предыдущая администрация [США во главе с президентом Бараком Обамой] могла действовать [в этом вопросе] и лучше. Предыдущая администрация совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме. Журналисты попросили американского лидера уточнить, действительно ли он немногим ранее сигнализировал, что власти США не рассматривают вариант применения ограничительных мер против Турции после покупки Анкарой ЗРС С-400.

"Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли", - добавил Трамп, имея в виду возможные американские санкции в отношении Турции.