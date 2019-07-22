"Слуга народа" может получить в Раде однопартийное большинство

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. ЦИК Украины обработал уже более 20% протоколов, и по мере увеличения их числа, результаты партий, преодолевающих 5%-ный барьер, приближаются к данным экзитполов.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" после обработки 20,75% протоколов набирает 41,98% голосов, второе место удерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,55% голосов. Также 5%-ный барьер преодолевают "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко с 8,67%, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,38% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 6,33%.

По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. По состоянию на 05:00 мск после обработки почти 22% протоколов кандидаты от "Слуги народа" выигрывают в 118 округах. Кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" лидируют в девяти округах. От "Батькивщины" и "Голоса" побеждают по два кандидата, от "Европейской солидарности" - три. В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).

Монопартийное большинство

Таким, образом, по текущим данным и с учетом результатов экзитполов "Слуга народа" может получить от 240 до 245 мандатов, при этом для создания правящей коалиции достаточно иметь 226 депутатских мест. Однако для получения конституционного большинства (две трети депутатов) партии Зеленского потребуются союзники. Из других партий, проходящих в новую Раду, "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 42-44 мандата, "Европейская солидарность" - 28, "Батькивщина" - 23-25, "Голос" - 21.

Проект соглашения готовится

Как сообщил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, партия уже работает над подготовкой коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады. "Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, - сказал Разумков изданию "the Бабель". - Сейчас я не буду о них распространятся, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть - самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение".

Лидер партии подтвердил, что партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука может стать партнером по коалиции для "Слуги народа", но отметил, что для предметного обсуждения этого вопроса следует дождаться результатов выборов.

Будущая коалиция

Президент Владимир Зеленский, не дожидаясь окончательных результатов, сразу же пригласил партию "Голос" Святослава Вакарчука обсудить с ним возможность коалиции в Раде.

"Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с "Голосом", - сказал президент.

Президенту также задали вопрос о том, может ли лидер "Голоса" Вакарчук возглавить новое правительство Украины. На это Зеленский ответил, что этот вопрос следует адресовать самому Вакарчуку. "Это огромная ответственность и надо быть гуру экономики. Хотим, чтобы это (новый премьер) был мощный независимый человек", - добавил он.

При этом в самой президентской партии "Слуга народа" исключили возможность сотрудничества как с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, так и с "Оппозиционной платформой - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

"Я свое мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение", - ответил глава партии Дмитрий Разумков на вопрос о возможности сотрудничества с Порошенко.

"Если же мы говорим об "Оппозиционной платформе", то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, - продолжал Разумков. - Лично я думаю, что большая часть нашей команды слабо себе представляет такой формат объединения".

В свою очередь официальный представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что ни Юрий Бойко, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов стать премьер-министром.

"Я не могу персонально выражать таких позиций, я это не решаю, я не владею этой информацией, но из того, что я понимаю, другие кандидатуры более вероятны, в частности, это те люди, которые не имеют политического прошлого", - заявил он.

Он также не исключил, что первые переговоры по созданию правящей коалиции начнутся уже на следующей неделе.

Лидер же "Голоса" Святослав Вакарчук заявил о готовности партии формировать коалиции в Раде и участвовать в правительстве Украины.

"Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей вплоть до волонтерских. С первых дней, когда будут ясны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации", - пояснил политик. При этом Вакарчук добавил, что готов сотрудничать с теми силами, которые "будут работать по-новому".

Голосование

В воскресенье на Украине прошли досрочные парламентские выборы. Жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам - получить большинство голосов в своем округе.

Само голосование проходило спокойно. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что значительных и грубых правонарушений не зафиксировано. ЦИК также заявил об отсутствии серьезных нарушений. Явка составила 49,84%.