Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Бывший глава МИД Великобритании (2016-2018) и экс-мэр Лондона (2008-2016) одержал во вторник убедительную победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии, оставив далеко позади своего единственного оппонента - действующего главу Форин оффиса Джереми Ханта.
Процедура смены британских премьеров
Передача власти действующего главы правительства преемнику по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час. Как ожидается, Мэй в среду в последний раз появится в Палате общин в качестве премьера и даст депутатам ответы на интересующие их вопросы. После чего, примерно в 15:00 местного времени (17:00 мск), она направится в Букингемский дворец, чтобы передать прошение об отставке королеве Елизавете II. После того, как монарх формально примет отставку, ушедший с должности политик уже не возвращается в премьерскую резиденцию.
Вслед за Мэй с королевой встретится Джонсон, которому королева поручит сформировать правительство. Примечательно, что он станет 14 британским премьером в эпоху правления Елизаветы II. Первым же был Уинстон Черчилль (1940-1945 и 1951-1955). После аудиенции с королевой Джонсон в качестве премьер-министра въедет на Даунинг-стрит, 10, здание построенное в XVII веке и вот уже 114 лет постоянно используемое как официальная резиденция премьер-министров Соединенного Королевства.
Секретные письма
После вступления в должность премьер-министра Джонсон должен быть написать секретные письма на случай ядерной атаки и гибели правительства. Данная процедура является одним из пунктов протокола, который необходимо выполнить новому главе британского кабинета министров.
Так называемые Письма последней надежды (The Letters of Last Resort) Джонсон напишет от руки в четырех экземплярах, после чего они будут запечатаны в конверты и отправлены командирам четырех подводных лодок, на вооружении которых находятся баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Письма премьер-министра будут храниться внутри двойных сейфов на центральных боевых постах управления каждой из подлодок.
Содержание этих писем никогда не будет обнародовано. С уходом премьер-министра они подлежат уничтожению. Тем не менее считается, что они содержат четыре варианта возможных действий: нанесение ответного ядерного удара, воздержание от возмездия, принятие военными решения на свое усмотрение или переход под командование союзного государства. Бывший премьер-министр Джон Мейджор (1990-1997) описал эту процедуру как "одну из самых сложных вещей, которые ему приходилось когда-либо делать".
Перестановки в правительстве
Приход Джонсона на вершину исполнительной власти неизбежно приведет к существенным кадровым перестановкам в кабинете министров, который на фоне кардинальных разногласий с новым лидером в отношении политики Brexit покинут такие "тяжеловесы" британской политики, как канцлер казначейства Филип Хаммонд и глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, который фактически исполняет обязанности заместителя премьера. По тем же причинам из правительства уйдут еще три видных политика: глава Минюста Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
В таких условиях перед Джонсоном встанет задача быстрого формирования нового кабинета, хотя, безусловно, работа в этом направлении давно им ведется. Согласно уже давним информационным утечкам в прессу, после ухода Хаммонда на второй по значимости в правительстве пост министра финансов претендует нынешний глава МВД Саджид Джавид. Его считают фаворитом в борьбе за эту должность, однако газета The Independent полагает, что конкурентами Джавида, хотя и с меньшими шансами, чем у него, являются две женщины: главный казначей Элизабет Трасс и экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.
Кандидатами на должность министра иностранных дел газета видит главу Минздрава Мэтта Хэнкока и известного евроскептика Джейкоба Риса-Могга. Но при этом она совершенно не исключает варианта, при котором Джонсон может оставить на посту главы Форин оффиса его нынешнего руководителя и своего соперника по финалу борьбы за лидерство в правящей партии Джереми Ханта. Другая газета - Daily Express - не исключает, что на пост главы МИД может претендовать и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, которая раньше была многолетней противницей Джонсона, но на последнем этапе избирательной гонки вдруг выразила ему поддержку. Однако Радд известна своим крайне отрицательным отношением к выходу страны из ЕС как таковому, и уже с этой точки зрения представить ее на этой должности главы внешнеполитического ведомства при премьере-евроскептике весьма непросто.
Не исключено, что Пенни Мордонт сохранит за собой должность министра обороны, а на посту главы МВД, который освободится в случае перехода Джавида на должность канцлера казначейства, Джонсон, по сведениям The Independent, видит бывшего министра по вопросам международного развития Прити Пател. Ожидается, что найдется место в кабмине и бывшему министру труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Да и вообще, как полагает пресса, в правительстве Джонсона, по всей видимости, будет очень много женских лиц.
Как свидетельствует практика прошлых лет, в день вступления в должность новый премьер назначает четырех ключевых министров - финансов, обороны, иностранных и внутренних дел, остальные же назначения обычно происходят днем позже.
Перспектива антирекорда
Телеканал Sky News не исключает, что поставленная Джонсоном цель в виде реализации выхода страны из ЕС не позднее 31 октября потребует, с учетом настроений в нынешнем составе парламента, немедленного проведения досрочных выборов, а они могут положить конец правлению Консервативной партии, которая сейчас переживает далеко не самые благоприятные времена в собственной истории. И тогда перед ним может замаячить перспектива стать чемпионом среди британских премьеров по непродолжительности правления и побить антирекорд Джорджа Каннинга, который находился на посту главы правительства всего 119 дней в течение 1827 года. Чтобы этого не случилось, Джонсону необходимо продержаться в кресле премьера до 19 ноября.
Происхождение Джонсона
Александр Борис де Пфеффель Джонсон родился 19 июня 1964 года в больнице Нью-Йорка, расположенной в престижном районе Нью-Йорка под названием Аппер Ист-сайд и сразу же при рождении получил два гражданства - британское и американское. Отец Бориса - политик и писатель Стэнли Джонсон, который был членом Европарламента от тори по избирательному округу Остров Уайт и Восточный Гэмпшир и работал во Всемирном банке и Европейской комиссии. Мать Бориса - художница Шарлотта Джонсон-Валь, урожденная Фосетт - вышла из семьи либеральных интеллектуалов, являясь дочерью известного британского адвоката сэра Джеймса Фосетта, который в 1972-81 годах был председателем Европейской комиссии по правам человека.
По происхождению Джонсон - аристократ. Если взять самые далекие ветви его генеалогического древа по материнской линии, то выяснится, что новый британский лидер является потомком Георга II Ганноверского (1683-1760), короля Великобритании и Ирландии, курфюрста Ганновера и герцога Брауншвейг-Люнебургского, который был последним британским монархом, родившимся за пределами своей страны. Есть у нового главы тори и родственные связи с Россией. Так, его прадедушкой - опять же, по линии матери - был палеограф Элиас Эвери Лав, российский еврей, эмигрировавший в США. Прадед же Бориса по линии отца был газетный издатель и поэт Али Кемаль Бей, который в 1919 году занимал пост министра внутренних дел Османской империи.