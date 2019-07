Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

Так называемые Письма последней надежды (The Letters of Last Resort) Джонсон напишет от руки в четырех экземплярах, после чего они будут запечатаны в конверты и отправлены командирам четырех подводных лодок, на вооружении которых находятся баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Письма премьер-министра будут храниться внутри двойных сейфов на центральных боевых постах управления каждой из подлодок.

Содержание этих писем никогда не будет обнародовано. С уходом премьер-министра они подлежат уничтожению. Тем не менее считается, что они содержат четыре варианта возможных действий: нанесение ответного ядерного удара, воздержание от возмездия, принятие военными решения на свое усмотрение или переход под командование союзного государства. Бывший премьер-министр Джон Мейджор (1990-1997) описал эту процедуру как "одну из самых сложных вещей, которые ему приходилось когда-либо делать".

Перестановки в правительстве

Приход Джонсона на вершину исполнительной власти неизбежно приведет к существенным кадровым перестановкам в кабинете министров, который на фоне кардинальных разногласий с новым лидером в отношении политики Brexit покинут такие "тяжеловесы" британской политики, как канцлер казначейства Филип Хаммонд и глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, который фактически исполняет обязанности заместителя премьера. По тем же причинам из правительства уйдут еще три видных политика: глава Минюста Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В таких условиях перед Джонсоном встанет задача быстрого формирования нового кабинета, хотя, безусловно, работа в этом направлении давно им ведется. Согласно уже давним информационным утечкам в прессу, после ухода Хаммонда на второй по значимости в правительстве пост министра финансов претендует нынешний глава МВД Саджид Джавид. Его считают фаворитом в борьбе за эту должность, однако газета The Independent полагает, что конкурентами Джавида, хотя и с меньшими шансами, чем у него, являются две женщины: главный казначей Элизабет Трасс и экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.

Кандидатами на должность министра иностранных дел газета видит главу Минздрава Мэтта Хэнкока и известного евроскептика Джейкоба Риса-Могга. Но при этом она совершенно не исключает варианта, при котором Джонсон может оставить на посту главы Форин оффиса его нынешнего руководителя и своего соперника по финалу борьбы за лидерство в правящей партии Джереми Ханта. Другая газета - Daily Express - не исключает, что на пост главы МИД может претендовать и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, которая раньше была многолетней противницей Джонсона, но на последнем этапе избирательной гонки вдруг выразила ему поддержку. Однако Радд известна своим крайне отрицательным отношением к выходу страны из ЕС как таковому, и уже с этой точки зрения представить ее на этой должности главы внешнеполитического ведомства при премьере-евроскептике весьма непросто.