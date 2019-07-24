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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подал в отставку

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Британский министр финансов Филип Хаммонд направил премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй прошение об отставке. Об этом в среду он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

 

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ВеликобританияХаммонд, Филип
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