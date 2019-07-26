В ВС США считают, что запуск Пхеньяном ракет не был направлен против Сеула и Вашингтона

ТАСС, 26 июля. Запуск двух ракет, осуществленный 25 июля КНДР, не был направлен против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Командования ВС США в Республике Корея (USFK).

ВС США указали, что испытания ракет, которые, предположительно, являются новой разработкой КНДР, "не были угрозой, направленной против Республики Корея или США, и не оказали влияние на [их] оборонительные позиции".

В пятницу ЦТАК объявило, что КНДР под руководством председателя Госсовета Ким Чен Ына осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению КНДР, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Агентство Kyodo информировало, что запущенные реактивные снаряды - улучшенная версия баллистических ракет малой дальности KN-23, испытания которых Пхеньян уже проводил в мае.

В четверг Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении, обе ракеты упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Республики Корея считают, что одна из ракет пролетела около 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные также не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой разработкой КНДР.