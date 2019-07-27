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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Владелец танкера Stena Impero продолжает добиваться освобождения моряков

Среди членов экипажа задержанного танкера есть три россиянина

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Компания-владелец задержанного Ираном нефтяного танкера Stena Impero продолжает добиваться освобождения 23 моряков, в том числе троих граждан России, находящихся на его борту. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером шведской компанией Stena Bulk, которой принадлежит судно.

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"Stena Bulk и [управляющая судном компания] Northern Marine Management продолжают работать в тесном сотрудничестве с властями, чтобы добиться освобождения Stena Impero и 23 членов его экипажа. Представители посольств Индии, России и Филиппин посетили Stena Impero и встретились с членами экипажа, имеющими гражданство этих стран, - говорится в документе. - По словам дипломатов, члены экипажа здоровы и были рады возможности общения с представителями правительств своих стран. С определенными ограничениями члены экипажа по-прежнему могут поддерживать контакт со своими родными, которым мы продолжим оказывать поддержку в это сложное для них время".

В Stena Bulk и Northern Marine Management надеются на "быстрое разрешение ситуации" и продолжают вести диалог с властями всех вовлеченных в нее стран.

В субботу сотрудники российского посольства в Тегеране сообщили на странице диппредставительства в Twitter, что встретились с россиянами, находящимися на борту судна. В посольстве отметили, что у российских моряков нет жалоб на условия содержания, "они обеспечены всем необходимым". "По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остается в тесном контакте с иранской стороной", - добавили дипломаты.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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