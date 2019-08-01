Проблемы иммиграции и здравоохранение стали основными на теледебатах Демпартии США

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Полемика по наиболее злободневным темам - от проблем нелегальной миграции до здравоохранения, "зеленой" экономики и ситуации в Афганистане - развернулась в среду в заключительный день состоявшихся в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии. Трансляцию вела телекомпания CNN.

Беспрецедентно большое число участников - 20 человек - вынудило Национальный комитет Демократической партии проводить их в два этапа. Минувшим вечером на сцену зала Fox Theater вышла первая десятка - сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, писатель Марианна Уильямсон и губернатор штата Монтана Стив Буллок, сменивший участвовавшего в первых теледебатах в июне конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее заявил, что выходит из борьбы. За ходом дебатов во вторник, по данным исследовательской службы Nielsen, следили 8,7 млн телезрителей и еще 2,8 млн смотрели их в режиме онлайн. Как напомнила в среду газета The Hill, аудитория первых теледебатов демократов в Майами 26 июня была значительно большей - 15,3 млн человек.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США излагали вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Дуэль Байдена и Харрис

Еще до начала теледебатов политические обозреватели в качестве "команды мечты", которую демократы могли бы выставить на выборах 2020 года, называли тандем Джо Байден - Камала Харрис. Однако во время первых теледебатов в июне в Майами Харрис вступила в жесткий клинч с экс-вице-президентом Байденом, бомбардируя его неудобными вопросами о политике сегрегации в 1970-х годах. Как отметила в среду телекомпания CBS, в канун нынешних дебатов Байден, которого согласно итогам последних опросов исследовательской службы RealClear Politics поддерживают 32% демократов, пообещал, что "уже не будет чрезмерно вежливым", если он вновь станет объектом нападок со сторон Харрис, уровень поддержки которой заметно подрос и достиг 10,8%.

Однако выйдя на сцену, 76-летний Байден повел себя по отношению к Харрис со старомодной вежливостью, в шутку назвал ее "малышкой" и попросил ее быть с ним во время дебатов "помягче". Этот призыв услышан не был: сенатор от штата Калифорния немедленно раскритиковала позицию Байдена по вопросам здравоохранения и иммиграции. "Мы все должны согласиться с тем, что доступ к системе здравоохранения должен рассматриваться как право, а не как привилегия", - заявила она, отстаивая свой вариант системы медицинского страхования Medicare For All, в то время как Байден считает достаточно эффективной реформу системы медстрахования, проведенную при администрации Барака Обамы.

Прекратить новую холодную войну и вывести войска из Афганистана

В ходе дебатов лишь член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, проходившая ранее военную службу в Ираке, подробно затронула вопросы внешней политики. "[Президент США] Дональд Трамп проводит воинственную политику, не отвечающую нашим интересам, - заявила она. - Его действия оборачиваются эскалацией напряженности в отношениях с ядерными державами, такими как Россия и Китай, а также Северная Корея, что подталкивает нас к новой холодной войне и к самой грани ядерной катастрофы. Уже сейчас на нашу страну нацелены тысячи ядерных ракет".

Она напомнила о том, что время полета ядерных ракет до территории США составляет всего около 30 минут. "В случае избрания на пост президента я положу конец этому безумию, - добавила она. - Такая ситуация просто не должна возникать. Я положу конец бесполезным тратам на войны, ведущиеся с целью смены режимов, а также новой холодной войне и использую дипломатические методы для того, чтобы смягчить напряженность, которая оборачивается расходами в триллионы долларов и перенаправлю эти ресурсы таким образом, чтобы они служили потребностям наших людей".

Габбард пообещала также в случае избрания на пост президента вывести американские войска из Афганистана в первый же год пребывания в Белом доме. Такую же позицию изложил и сенатор Кори Букер, пообещавший "вывести американские войска оттуда как можно быстрее". "Я не буду устанавливать каких-либо произвольных сроков, но сделаю это быстро и с учетом мер безопасности, а также таким образом, чтобы там не возник опасный вакуум, чреватый дестабилизацией обстановки", - добавил он. Бизнесмен Эндрю Янг на вопрос о политике в отношении Ирана заявил о необходимости "деэскалации напряженности".

Миллионы на решение проблемы нелегальным иммигрантов

Оживленные дебаты развернулись по проблеме нелегальной иммиграции. Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро предложил решить проблему с помощью нового "Плана Маршалла" для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора с тем, чтобы способствовать развитию экономики этих стран и сократить поток мигрантов. Эту идею поддержал Джо Байден, заявивший, что на эти цели следует ассигновать $750 млн, а сенатор от Нью-Джерси Кори Букер предложил избавить нелегальных иммигрантов от уголовного преследования. "Таким образом мы могли бы избавиться от лагерей, где содержат нелегальных иммигрантов и разлучают их с детьми", - добавил он.

В то же время мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, чья популярность по данным последних опросов не превышает 0,5%, обрушился с критикой на Байдена за то, что тот, находясь на посту вице-президента, не использовал свое влияние для того, чтобы избежать депортаций нелегальных иммигрантов. "Вы по-прежнему считаете правильными свои действия?" - добивался де Блазио ответа от Байдена. В ответ тот раздраженно заявил, что не намерен обсуждать те советы, которые он давал по этому вопросу президенту Бараку Обаме. В этот момент в зале развернули плакат с надписью "Прекратите депортации с первого же дня" и начали скандировать лозунги с требованием изменения иммиграционной политики.

Нетривиальные инициативы

В ходе дебатов звучали и весьма экзотичные предложения. Так, бизнесмен Эндрю Янг предложил предоставить каждому взрослому американцу по $1 тыс. ежемесячно для стимулирования экономики, экс-министр Джулиан Кастро выдвинул инициативу потратить $15 млрд на очистку питьевой воды в США от загрязнения свинцом, а сенатор Кирстен Джиллибранд задалась вопросом о том, почему бы США не вступить в гонку в сфере разработки "зеленых" технологий с Китаем.

С помощью оригинальных идей эти претенденты явно пытались укрепить свою популярность, которая сейчас, по результатам последних опросов, колеблется в пределах статистической погрешности: у Кори Букера она не превышает 1,7%, у сенатора Кирстен Джиллибранд - 0,5%, а у сенатора Майкла Беннета - 0,2%. В результате они могут не попасть в число участников следующий, третьих по счету теледебатов, которые состоятся 12-13 сентября в Хьюстоне (штат Техас). По решению Национального комитета Демократической партии претенденты обязаны будут к сентябрю заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования, как минимум, у 130 тыс. человек.

До конца этого года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя кандидата на пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.