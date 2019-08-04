Белоруссия решительно осудила стрельбу в США

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. МИД Белоруссии осудил стрельбу в США, приведшую к гибели людей. Об этом сказано в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter белорусского внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо). Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо). Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки в Соединенных Штатах. В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.