Президент Киргизии пока не намерен принимать отставку главы спецслужбы республики

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пока не собирается принимать отставку руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Орозбека Опумбаева. Об этом глава государства заявил в четверг в Бишкеке во время внеочередного заседания парламента страны.

"Я пока не буду принимать отставку Опумбаева", - сказал Жээнбеков. По его словам, в "трудное" для страны время покинуть должность "легко". "Сейчас важно работать, после стабилизации ситуации будет рассмотрена ответственность всех", - предупредил президент.

Ранее Опумбаев заявил о готовности уйти в отставку в связи с неудачным задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева.