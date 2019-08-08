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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Президент Киргизии пока не намерен принимать отставку главы спецслужбы республики

Ранее Орозбек Опумбаев заявил о готовности уйти в отставку в связи с неудачным задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пока не собирается принимать отставку руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Орозбека Опумбаева. Об этом глава государства заявил в четверг в Бишкеке во время внеочередного заседания парламента страны.

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"Я пока не буду принимать отставку Опумбаева", - сказал Жээнбеков. По его словам, в "трудное" для страны время покинуть должность "легко". "Сейчас важно работать, после стабилизации ситуации будет рассмотрена ответственность всех", - предупредил президент.

Ранее Опумбаев заявил о готовности уйти в отставку в связи с неудачным задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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