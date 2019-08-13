Джонсон отметил необходимость заключения торговой сделки со странами ЕС

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил необходимость заключения соглашения о свободной торговле со странами континентальной Европы. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News .

"Самая большая сделка, которую нам необходимо заключить - это соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по ту сторону пролива [Ла-Манш]", - сказал Джонсон, отметив, что у его страны "есть удивительные возможности открыть рынки для торговли" по всему миру.

Британский премьер подчеркнул значимость сделки на следующий день после переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, во время которых, помимо вопросов, касающихся Brexit и безопасности, стороны обсудили и ход подготовки к заключению торгового соглашения. Сам Болтон уже назвал встречу с Джонсоном замечательной, однако британский премьер дал понять, что в переговорных позициях Лондона и Вашингтона остаются разногласия.

"Знаю по собственному опыту, что американцы - на самом деле очень трудные переговорщики", - подчеркнул Джонсон. Но при этом он выразил уверенность, что Соединенное Королевство "заключит с ними [США] отличную сделку, откроет новые возможности для британских компаний в США, в особенности сервисных компаний". "Это будет продолжение напряженного давнего спора, но мы добьемся успеха", - убежден он.