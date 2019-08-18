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Взрыв на свадьбе в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

В результате взрыва пострадали около 180 человек

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил совершенный в субботу теракт на свадьбе в Кабуле, унесший жизни 63 человек. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь резко осуждает произошедший 17 августа ужасный теракт на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 и пострадали около 180 человек", - отмечается в заявлении. Гутерриш выразил самые глубокие соболезнования семьям жертв теракта, правительству и народу Афганистана и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен смертником.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и устранения в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

Теги
АфганистанГутерриш, АнтониуВзрыв на свадьбе в Кабуле
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