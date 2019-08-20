Гуайдо выступил против присутствия военных кораблей РФ в водах Венесуэлы

ТАСС, 20 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что визит российских военных кораблей стал бы нарушением суверенитета этой южноамериканской страны.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы не одобряли присутствия российских военных кораблей в национальных территориальных водах ни в каком виде, это было бы серьезным нарушением национального суверенитета", - цитирует политика во вторник радиостанция Union Radio.

По мнению Гуайдо, инициатива о визитах военных кораблей - это "шоу", призванное продемонстрировать, что у действующего правительства есть международная поддержка.

15 августа министры обороны РФ и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию в латиноамериканской стране и вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Ранее в Венесуэлу неоднократно летали самолеты Воздушно-космических сил РФ.