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Гуайдо выступил против присутствия военных кораблей РФ в водах Венесуэлы

Хуан Гуайдо считает, что это стало бы "серьезным нарушением национального суверенитета"

ТАСС, 20 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что визит российских военных кораблей стал бы нарушением суверенитета этой южноамериканской страны.

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"Мы не одобряли присутствия российских военных кораблей в национальных территориальных водах ни в каком виде, это было бы серьезным нарушением национального суверенитета", - цитирует политика во вторник радиостанция Union Radio

По мнению Гуайдо, инициатива о визитах военных кораблей - это "шоу", призванное продемонстрировать, что у действующего правительства есть международная поддержка.

15 августа министры обороны РФ и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию в латиноамериканской стране и вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Ранее в Венесуэлу неоднократно летали самолеты Воздушно-космических сил РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичВенесуэлаРоссияГуайдо, Хуан
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