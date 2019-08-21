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На Украине возмутились постом Макрона на русском языке о прогрессе отношений с Россией

Президент Франции написал, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам в отношениях Москвы и Парижа очевиден в связи с тем, что стороны прилагают усилия для развития связей

ТАСС, 21 августа. Несколько украинских политиков выразили сожаление и неудовлетворение в связи с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам прошедшей 19 августа с российским лидером Владимиром Путиным встречи написал на русском языке пост в Facebook, посвященный прогрессу в политических и экономических отношениях с Россией.

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В частности, депутат Рады, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook выразил мнение, что современная политика может привести к тому, что "Россия будет простираться от Лиссабона до Владивостока", противопоставив это словам Макрона: "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

В свою очередь депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, говоря о встрече Путина и Макрона, раскритиковала ситуацию, в которой ее страну обсуждают без присутствия украинских политиков. "Мы, украинцы, понимаем, что мир не будет бороться за нас", - заключила она.

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью изданию "Обозреватель" отметил, что "немного разочарован [исходом российско-французской встречи], хотя Макрон и сделал правильные заявления".

"Позиция "и вашим, и нашим" явно не в нашу пользу", - заметил он.

В своем посте на Facebook Макрон написал на русском языке, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам во франко-российских отношениях очевиден в связи с тем, что стороны прилагают усилия для развития связей.

Переговоры между президентами России и Франции в форте Брегансон продолжались в понедельник более двух с половиной часов.

Теги
УкраинаРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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