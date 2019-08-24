Эксперт: России не стоит ждать приглашения на саммит G7 в США в 2020 году

ВАШИНГТОН, 24 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Речь не идет на данном этапе ни о восстановлении формата Группы восьми, ни о приглашении России на следующий саммит "большой семерки", который должен пройти в 2020 году в США. Такую точку зрения изложил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Он комментировал заявления президента США Дональда Трампа, который ранее на этой неделе высказывался решительно в пользу восстановления формата "большой восьмерки" с участием России. Эксперту, в частности, были заданы вопросы о том, следует ли высказывания американского лидера воспринимать как признак скорого неминуемого возрождения формата "восьмерки", нужно ли ждать направления России Соединенными Штатами приглашения принять участие в саммите в 2020 году. Не исключено, что эта встреча в верхах состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида).

"Ответы на оба ваши вопроса - нет", - сказал Грэм. В настоящее время он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер.

"Другие лидеры Группы семи не готовы пригласить Россию вернуться в этот клуб при отсутствии подвижек, скажем, по Украине и делу Скрипалей", - убежден Грэм. В связи с этим политолог сослался на достаточно многочисленные публичные свидетельства такого настроя других участников "семерки". "Трамп в одиночку не может вернуть Россию в Группу семи", - добавил бывший сотрудник Белого дома высокого ранга.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа журналистам, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, пояснил Песков. Как он при этом напомнил, президент России Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.