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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море

Помощник президента США по нацбезопасности также призвал остановить Иран в финансировании терроризма

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. США призывают не позволять иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом говорится в сообщении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, опубликованном в воскресенье в Twitter.

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"[Все варианты на столе] чтобы остановить Иран в финансировании терроризма, дестабилизации в мире и нарушении международных санкций, - написал Болтон. - Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов".

Как заявил 25 августа заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, военно-морские силы Ирана готовы в случае необходимости сопровождать танкер Adrian Darya в Средиземном море. 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 

Теги
СШАИранБолтон, ДжонЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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