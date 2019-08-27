Лидер демократов в Сенате США посчитал "ужасной" идею Трампа пригласить РФ на саммит G7

ТАСС, 27 августа. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) посчитал "ужасным" предложение президента США Дональда Трампа пригласить главу российского государства Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление сенатора.

Шумер в своей речи выступил против возвращения к формату G8 с участием РФ в связи с тем, что Москва якобы провоцирует начало новой гонки вооружений и осуществляет вмешательство в американский избирательный процесс, а также оккупирует Крымский полуостров. "В связи с тем, что Соединенные Штаты ответственны за организацию и проведение следующего саммита G7, ужасающим предстает факт того, что президент [США Дональд] Трамп, кажется, одержим идеей пригласить Владимира Путина обратно [на саммит Группы семи] из-за того, что Россия продолжает насильственную оккупацию Крыма, вмешивается в наши выборы и выступает инициатором новой гонки вооружений", - приводит издание его текст.

По мнению главного сенатора-демократа, решение Трампа позволить России вернуться в G7 "лишь продемонстрирует его слабость перед Путиным и его олигархами, а также негативно скажется на безопасности Соединенных Штатов".

Идея возвращения к формату G8

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.