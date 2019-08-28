Лидер итальянской "Лиги" обвинил политических оппонентов в заговоре

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против нового правительства в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), обвинив их в заговоре против интересов итальянцев. Об этом он заявил в среду журналистам по завершении встречи с президентом Серджо Маттареллой в рамках консультаций о путях выхода из правительственного кризиса.

"Это правительство создается под знаком ненависти к "Лиге", самой популярной партии в стране. Этот замысел исходит извне, чтобы распродать итальянские компании. В слабом правительстве заинтересованы в европейских столицах - Париже, Берлине, Брюсселе. Совершенно очевидно, что никто не допустил бы одобрения отважного и смелого бюджета, основанного на единой шкале налогообложения", - сказал Сальвини.

Он также отметил, что на Джузеппе Конте как на премьера нового правительства "указала "семерка". Конте представлял Италию на саммите в Биаррице, в его поддержку в Twitter выступил президент США Дональд Трамп. "У нас теперь будут премьер по указке Парижа, Берлина и Брюсселя, потому что никому не нужно правительство, отстаивающее гордость и суверенитет своего народа, и [Демократическая] партия, которая проиграла все возможные последние выборы на всех уровнях - национальном, региональном, муниципальном, европейском", - подчеркнул Сальвини. По его мнению, единственный демократический путь выхода из кризиса - проведение новых выборов. Он предрек новому кабинету полгода жизни.

Сальвини в коалиционном правительстве с "Движением "5 звезд" занимал пост вице-премьера и главы МВД.

Обеспокоенность "опасным сценарием" выразил лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. "Правительство "Движения" и ДП - это политически ошибочное решение, не подходящее для выполнения важных задач, которые стоят перед страной", - сказал политик журналистам после встречи с президентом.

Находившаяся до сих пор в оппозиции ДП уже дала свое согласие на формирование большинства с "Движением "5 звезд".