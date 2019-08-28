Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко. Соответствующее сообщение Болтон разместил в Twitter.

"Завтра я отправлюсь в Молдову и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. С нетерпением жду укрепления наших дипломатических и экономических связей", - написал советник американского лидера.

Болтон также подчеркнул, что провел "несколько очень продуктивных дней на Украине".

Ранее о встрече помощника президента США и Лукашенко в рамках наметившегося в последние месяцы потепления в белорусско-американских отношениях сообщило агентство Reuters, а также журнал Foreign Policy. Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

По данным Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Белоруссию заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами. Ранее Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты Лукашенко.

Об отношениях США и Белоруссии

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В начале 2019 года стороны официально объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне. Тем не менее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко уточнял в конце января в Вашингтоне, что на возвращение послов в Минск и Вашингтон понадобятся "месяцы, если не годы".

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах.

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