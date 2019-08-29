Посольство США на Украине подтвердило, что Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в Варшаве. Такую информацию ТАСС в четверг подтвердили в посольстве США на Украине.

"Да, встреча будет в Варшаве, как и сказал [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон", - отметил представитель пресс-службы.

Однако в дипломатическом ведомстве не смогли назвать точную дату встречи. "Подготовка [встречи] продолжается, и об этом впоследствии будет сообщено", - отметили в диппредставительстве.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в середине августа, что короткая встреча Трампа и Зеленского возможна в ближайшие недели в Варшаве, а через месяц или два состоится полноценный визит украинского лидера в США. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в свою очередь сообщала, что во время возможной встречи в Польше президенты США и Украины могут подписать ряд документов.

27 августа Болтон, находясь в Киеве, подтвердил, что Трамп Зеленский могут провести встречу в Польше, где глава вашингтонской администрации будет находиться в конце августа - начале сентября для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). В то же время в четверг пресс-служба посольства США в Варшаве сообщила, что не располагает данными о встрече лидеров.