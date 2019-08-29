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Болтон: США в ближайшее время определятся с объемом военной поддержки Украины

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. CША в ближайшее время определятся с объемом поддержки Украины в военной сфере. Об этом заявил в четверг журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем. В прошлом и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - сказал он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаСШАБолтон, Джон
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