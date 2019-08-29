В Совете Европы прокомментировали решение России о выплате долгов по взносам

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. В Совете Европы (СЕ) считают логичным и последовательным решение властей России о выплате взносов в бюджет организации, в том числе за 2017 и 2018 годы. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявил официальный представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"Российская Федерация всегда говорила, что когда будет преодолен тупик в организации, она выплатит свои взносы", - напомнил он. Хольтген отметил, что генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд и он сам "всегда в это верили". "Заявление, которое было сделано представителями России о выплате взносов, в том числе за 2017 и 2018 годы, представляется нам поэтому логичным и последовательным".

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн.