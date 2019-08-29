Рада утвердила кандидатуры министра обороны Украины и главы МИД

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 314 голосами депутатов при необходимых 226.

Министр обороны входит в так называемую президентскую квоту министров, кандидатуры которых имеет право представлять сам глава государства. Кроме руководителя военного ведомства в нее входит также глава МИД и глава СБУ. Всех остальных министров предлагает на утверждение Рады премьер-министр.

На заседании депутаты также утвердили Вадима Пристайко главой МИД Украины. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 310 голосами депутатов при необходимых 226.

В прениях против этой кандидаты выступали депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Европейской солидарности".

Глава МИД входит в так называемую "президентскую квоту" министров, кандидатуры которых имеет право представлять сам глава государства. Кроме руководителя внешнеполитического ведомства в нее входит также министр обороны и глава СБУ. Всех остальных министров предлагает на утверждение Рады премьер-министр.

Ранее сегодня депутаты утвердили Алексея Гончарука главой кабинета.

В новость были внесены изменения (19:14 мск) - добавлены подробности.