Politico: Пентагон выступил за продолжение предоставления военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
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Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Politico.
"Министерство [обороны США] провело пересмотр пакета помощи и поддержало его", - заявил изданию источник в военном ведомстве США.