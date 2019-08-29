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Politico: Пентагон выступил за продолжение предоставления военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Politico.

"Министерство [обороны США] провело пересмотр пакета помощи и поддержало его", - заявил изданию источник в военном ведомстве США.

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