Рассчитались ли немцы за войну? Польша и Греция еще ждут репараций от Германии

Политические интриги или арьергардные бои самой страшной войны XX века? Спустя 80 лет после начала Второй мировой остаются страны, считающие, что последняя страница в ее истории еще не перевернута. В Польше и Греции суммы репараций, выплаченных Германией, называют мизерными; в Южной Корее уверены, что Япония не рассчиталась с теми, кого принудительно мобилизовала на свои заводы. В первых рядах недовольных — националисты, заявляющие о неучтенных убытках. Берлин и Токио принимают претензии к сведению, но платить по новым счетам отказываются. Варшава хочет триллион Громче и чаще всего о необходимости восстановить финансовую справедливость заявляют в Польше. Только в 2018–2019 годах с критикой послевоенных сделок о репарациях выступили премьер-министр, глава МИД и президент этой страны. Политики, принадлежащие к право-консервативной части спектра, уверены: когда решался вопрос с Германией, Польша не обладала достаточным суверенитетом, чтобы потребовать свое у немцев. И только поэтому вынуждена была согласиться с примирительной позицией СССР.

На эту тему В Польше оценили нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны в примерно $1 трлн

Глава МИД Польши Яцек Чапутович 18 августа заявил, что компенсации, полученные его страной, были "минимальными". "Нас дискриминировали. На свете есть государства, которые потеряли неизмеримо меньше в ходе войны, а репарации им начислили больше. Во всем этом не хватало основополагающей честности". Чтобы придать дополнительный вес своим аргументам, Чапутович упрекнул Германию в отсутствии "орднунга". "Разве это порядок?" — возмутился он в интервью немецким СМИ. Заявляя о претензиях на деньги Германии, польские политики упоминают ущерб, понесенный их соотечественниками в ходе войны. В Польше его считают беспрецедентным даже на фоне потерь СССР. Подсчет, который в ходу у Варшавы, основывается на относительных цифрах. Война унесла жизни 6 миллионов граждан страны (включая 3 миллиона жертв Холокоста), а это значит, что погиб каждый шестой обладатель польского паспорта. По этому показателю даже советские потери остаются позади. Варшава поставила себе задачу подсчитать ущерб от действий Германии до последнего цента. В 2019 году сумма была названа. По утверждению председателя комитета Сейма по репарациям Аркадиуша Мулярчика, ФРГ должна полякам €1 трлн. Детали подсчетов не разглашаются, и сам документ, в котором они содержатся, не обнародован. Мулярчик предложил сделать его достоянием публики 1 сентября 2019 года, когда исполняется 80 лет со дня нападения гитлеровской Германии на Польшу. Как же так? Но мы же расплатились? В Берлине к этой инициативе относятся с опаской, поскольку хотели бы примирения с Варшавой, но на своих условиях. С этой целью 1 сентября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Польшу. Глава государства дает понять: Германия признает безоговорочную моральную ответственность за свои преступления, но платить больше не будет. По мнению Берлина, вопрос о финансовой компенсации Польше закрыт с 1953 года, когда сама Варшава отказалась от всех претензий на дальнейшие репарации. В 2017 году по просьбе поляков к спору о деньгах вернулись снова, но со все тем же результатом. Специальная комиссия Бундестага вынесла решение, что оснований для возобновления выплат нет. "В Германии к предложению пересмотреть размер репараций относятся чрезвычайно негативно. В свое время немцы пошли полякам навстречу — образовали общую с ним исследовательскую комиссию для определения ущерба. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Поляки каждый год повышают свои требования. Компенсация, которую они теперь требуют, — астрономическая. Речь идет приблизительно о 20% ВВП ФРГ", — рассказал в разговоре с ТАСС руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, вопрос, была или нет Польша справедливо вознаграждена за потери в войне, упирается в критерии. "Часть немецких земель по мирному договору отдали полякам. С финансовой точки зрения оценить выгоду от этого приобретения просто невозможно. Как и потери от передачи бывших польских земель советской Украине. Об это обстоятельство — о финансовую неизмеримость — разбиваются все доводы поляков", — считает специалист. Заплатить грекам за развалины По мнению Белова, больше оснований добиваться финансовой компенсации у Германии имеет Греция, которую гитлеровские войска оккупировали с 1941 по 1944–45 годы, заплатив за это всего 115 миллионов дойчмарок. В средиземноморской стране считают эту компенсацию оскорбительно низкой. Ведь принудительный заем, который Третий рейх вырвал у греков перед уходом, был сделан на большую сумму — в переводе на современные деньги от €8 млрд до €11 млрд. Впоследствии эту сумму списали, о чем переживающие финансовые трудности Афины не намерены забывать.

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