Рассчитались ли немцы за войну? Польша и Греция еще ждут репараций от Германии

Политические интриги или арьергардные бои самой страшной войны XX века? Спустя 80 лет после начала Второй мировой остаются страны, считающие, что последняя страница в ее истории еще не перевернута. В Польше и Греции суммы репараций, выплаченных Германией, называют мизерными; в Южной Корее уверены, что Япония не рассчиталась с теми, кого принудительно мобилизовала на свои заводы. В первых рядах недовольных — националисты, заявляющие о неучтенных убытках. Берлин и Токио принимают претензии к сведению, но платить по новым счетам отказываются.
Варшава хочет триллион
Громче и чаще всего о необходимости восстановить финансовую справедливость заявляют в Польше. Только в 2018–2019 годах с критикой послевоенных сделок о репарациях выступили премьер-министр, глава МИД и президент этой страны. Политики, принадлежащие к право-консервативной части спектра, уверены: когда решался вопрос с Германией, Польша не обладала достаточным суверенитетом, чтобы потребовать свое у немцев. И только поэтому вынуждена была согласиться с примирительной позицией СССР.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович 18 августа заявил, что компенсации, полученные его страной, были "минимальными". "Нас дискриминировали. На свете есть государства, которые потеряли неизмеримо меньше в ходе войны, а репарации им начислили больше. Во всем этом не хватало основополагающей честности". Чтобы придать дополнительный вес своим аргументам, Чапутович упрекнул Германию в отсутствии "орднунга". "Разве это порядок?" — возмутился он в интервью немецким СМИ.
Заявляя о претензиях на деньги Германии, польские политики упоминают ущерб, понесенный их соотечественниками в ходе войны. В Польше его считают беспрецедентным даже на фоне потерь СССР. Подсчет, который в ходу у Варшавы, основывается на относительных цифрах. Война унесла жизни 6 миллионов граждан страны (включая 3 миллиона жертв Холокоста), а это значит, что погиб каждый шестой обладатель польского паспорта. По этому показателю даже советские потери остаются позади.
Варшава поставила себе задачу подсчитать ущерб от действий Германии до последнего цента. В 2019 году сумма была названа. По утверждению председателя комитета Сейма по репарациям Аркадиуша Мулярчика, ФРГ должна полякам €1 трлн. Детали подсчетов не разглашаются, и сам документ, в котором они содержатся, не обнародован. Мулярчик предложил сделать его достоянием публики 1 сентября 2019 года, когда исполняется 80 лет со дня нападения гитлеровской Германии на Польшу.
Как же так? Но мы же расплатились?
В Берлине к этой инициативе относятся с опаской, поскольку хотели бы примирения с Варшавой, но на своих условиях. С этой целью 1 сентября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Польшу. Глава государства дает понять: Германия признает безоговорочную моральную ответственность за свои преступления, но платить больше не будет. По мнению Берлина, вопрос о финансовой компенсации Польше закрыт с 1953 года, когда сама Варшава отказалась от всех претензий на дальнейшие репарации. В 2017 году по просьбе поляков к спору о деньгах вернулись снова, но со все тем же результатом. Специальная комиссия Бундестага вынесла решение, что оснований для возобновления выплат нет.
"В Германии к предложению пересмотреть размер репараций относятся чрезвычайно негативно. В свое время немцы пошли полякам навстречу — образовали общую с ним исследовательскую комиссию для определения ущерба. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Поляки каждый год повышают свои требования. Компенсация, которую они теперь требуют, — астрономическая. Речь идет приблизительно о 20% ВВП ФРГ", — рассказал в разговоре с ТАСС руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, вопрос, была или нет Польша справедливо вознаграждена за потери в войне, упирается в критерии. "Часть немецких земель по мирному договору отдали полякам. С финансовой точки зрения оценить выгоду от этого приобретения просто невозможно. Как и потери от передачи бывших польских земель советской Украине. Об это обстоятельство — о финансовую неизмеримость — разбиваются все доводы поляков", — считает специалист.
Заплатить грекам за развалины
По мнению Белова, больше оснований добиваться финансовой компенсации у Германии имеет Греция, которую гитлеровские войска оккупировали с 1941 по 1944–45 годы, заплатив за это всего 115 миллионов дойчмарок. В средиземноморской стране считают эту компенсацию оскорбительно низкой. Ведь принудительный заем, который Третий рейх вырвал у греков перед уходом, был сделан на большую сумму — в переводе на современные деньги от €8 млрд до €11 млрд. Впоследствии эту сумму списали, о чем переживающие финансовые трудности Афины не намерены забывать.
В наши дни тему немецкого долга использует в своей агитации леворадикальная партия СИРИЗА. Ее лидер Алексис Ципрас уверен: чтобы перевернуть черную страницу в отношениях между двумя странами, Германия должна рассчитаться материально. В 2015 году критиковавшего Берлин Ципраса избрали премьером. При его правлении парламент Греции выставил Германии счет: €270 млрд.
Как бы ни была велика эта цифра, среди депутатов нашлись те, кто и ее счел недостаточной. Ультранационалисты из "Золотой зари" хотели бы, чтобы немцы перечислили еще больше: €400 млрд. Греческие крайне правые терпеливо перечисляют свои аргументы: 300 тысяч убитых соотечественников и 1700 уничтоженных деревень. Однако реакция официального Берлина та же, что и в случае с Польшей: решительное нет.
Что, если попросить у японцев?
Помимо Германии, с финансовыми претензиями за преступления Второй мировой сталкивается еще одна бывшая страна-агрессор — Япония. Против Токио выступает в прошлом оккупированная им Южная Корея. В 1965 году стороны уладили вопрос о государственном долге, но остались индивидуальные претензии. Общественное мнение в Сеуле уверено, что бывшие захватчики не расплатились за труд принудительно мобилизованных работников — этнических корейцев. В 2018 году поданные теми иски удовлетворил местный суд. Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, с точки зрения Токио речь идет об опасном прецеденте. "Ссылаясь на судебное решение, бывшие работники и их родственники могут тысячами подавать новые иски, арестовывать японскую собственность и патенты. Неудивительно, что в Японии забили тревогу. Однако реакцию Токио преувеличивают СМИ. До настоящей торговой войны между сторонами еще далеко. И все же Страна восходящего солнца держит в уме, что уже выплатила Стране утренней свежести астрономические суммы по договору 1965 года и не должна ничего больше".
Как считает Асмолов, снова на повестке дня вопрос о японском долге оказался из-за позиции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в интересах которого использовать антияпонские чувства. "Мирное урегулирование на Корейском полуострове пробуксовывает, дела в экономике идут далеко не так хорошо, как хотелось бы. И в этих условиях президент Мун понимает старую тему о японском долге", — проводит параллель Асмолов.
Политическими причинами опрошенные ТАСС эксперты объясняют и другие претензии, выдвинутые против стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, в частности, греческие и польские. Отношения Варшавы и Афин с Берлином далеко не безоблачны. Германия критикует Польшу за отступления от демократии, а Грецию за недостаточный темп экономических реформ. В этих условиях вопрос о том, сполна ли Германия рассчиталась за Вторую мировую, возникает на переговорах снова и снова как ответный аргумент против ФРГ.
Уверенность некоторых из соседей Германии, что долги Третьего рейха — не только финансовые, но и моральные, — не выплачены до конца, надолго останется проблемой для Берлина. Тень гитлеровского прошлого мешает ФРГ принять на себя лидерство в Европейском союзе. И хотя в наши дни Германия стремится навязать соседям не свое господство, а только бюджетную дисциплину, в их глазах это ничего не меняет. Во многих странах ЕС уверены, что по историческим причинам немцы не имеют нравственного права на нажим.
Экономическое усиление Германии в 2000-е и 2010-е годы только подлило масла в огонь. Опасаясь, что за хозяйственным укреплением может последовать и политическое, некоторые страны Евросоюза заранее готовят свои претензии к гегемону. И то, что немцы едва ли пойдут на уступки сразу, не столь и важно — ведь это только стартовая позиция для торга.
Тем более что претензии к немцам полезны и в электоральном смысле, обеспечивая успех на выборах популистам — как левым, так и правым. В Европе многие боятся слишком сильной Германии даже спустя восемь десятилетий после начала войны.
Игорь Гашков