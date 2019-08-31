СМИ: полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки против групп агрессивно настроенных демонстрантов, собравшихся в субботу у здания Законодательного совета в районе Адмиралти. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

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Некоторые радикалы в ответ предприняли попытку кинуть в сторону парламентского комплекса бутылки с зажигательной смесью.

Тысячи антиправительственных демонстрантов вышли в субботу во второй половине дня на несанкционированный митинг на острове Гонконг. По свидетельству корреспондента ТАСС, растянувшаяся по улицам толпа людей в черных майках заблокировала движение транспорта сразу в нескольких кварталах, в том числе в деловом центре города.

С 9 июня здесь продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.