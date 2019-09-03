Глава Гонконга отрицает, что подавала прошение об отставке властям Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам опровергла сообщения о том, что она якобы пыталась подать прошение об отставке в связи с охватившими город массовыми протестами и готова оставить свой пост, если Пекин предоставит ей такую возможность. Об этом она заявила во вторник, выступая перед журналистами.

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"Я никогда не подавала прошение об отставке центральному правительству КНР. Я даже не рассматривала возможность обсуждения этого вопроса. И это мой собственный выбор", - подчеркнула она.

Лам выразила уверенность в том, что ее администрация в итоге найдет пути урегулирования нынешнего острого внутриполитического кризиса, связанного с попыткой продвижения законопроекта об экстрадиции.

"За последние три месяца я неоднократно говорила себе, что я и моя команда должны остаться, чтобы помочь Гонконгу в очень сложной ситуации, продолжать служить народу", - сказала она.

Комментарий главы исполнительной власти последовал после произошедшей утечки в СМИ ее неофициальных высказываний о том, что она предпочла бы уйти со своего поста, если бы у нее был такой выбор. Она упомянула об этом в понедельник в ходе закрытой частной встречи во время обеда с представителями деловых кругов. Высказывания Лам были скрытно записаны на диктофон и распространены в том числе агентством Reuters. Сама она решительно осудила такой "шпионаж", подчеркнув приватный характер встречи и неприемлемость подобных утечек.

Три месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных демонстраций. Их участники стали выдвигать в том числе другие требования, разжигать беспорядки и акты вандализма.