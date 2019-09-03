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Рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности и не намерена останавливаться

Депутаты направили в Конституционный суд семь инициатив главы государства
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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украинский парламент IX созыва начал свою работу с тактики принятия всей запланированной на день повестки рабочего дня, демонстрируя готовность заседать столько, сколько потребуется для рассмотрения всех необходимых вопросов. Во вторник Рада поработала плодотворно - отменила неприкосновенность депутатов, а также заложила фундамент для внесения сразу нескольких изменений в Конституцию страны.

До "победы"

Новоизбранная Верховная рада продолжает демонстрировать рвение к работе, не желая заканчивать заседания традиционно в 18:00. Если свой первый рабочий день депутаты проработали около 16 часов подряд - пока не приняли все включенные в повестку дня вопросы, - то и во вторник ситуация практически повторилась: депутаты заседали до вечера.

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Такое трудолюбие парламентарии демонстрируют по обоюдному согласию и без лишних уговоров со стороны спикера. Правда, происходит это, главным образом, за счет голосов избранников от пропрезидентской партии "Слуга народа", фракция которой сформировала большинство в Раде.

Представители же большинства предыдущего парламента критически относятся к стилю работы своих преемников. Так, депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Виктория Сюмар назвала "внеурочную работу" новой Рады "пиаром", заявив, что для рассмотрения оставшихся в повестке вопросов можно было бы собраться и в среду утром.

Украинские эксперты также воспринимают работу нового парламента без симпатий. К примеру, политолог Кирилл Молчанов считает, что новый парламент работает с нарушением регламента, и результаты его деятельности могут быть в дальнейшем оспорены. "Они поняли, что первые сто дней (президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) потеряли, результатов работы не было. Поэтому они закрывают глаза на нарушение регламента", - отметил он, добавив, что конечной цели работы парламента не видно, а виден лишь некий алгоритм действий. В итоге, по мнению эксперта, депутаты "хотят для пиара наделать много дел, которые будут сомнительными с позиции юриспруденции".

Неприкосновенность

Пока же неясно, продолжат ли депутаты и далее работать в таком темпе, или они его взяли в связи с тем, что вопросы в повестке дня действительно серьезные и касаются внесения изменений в конституцию.

Так, во вторник Рада внесла изменение в конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Спикер парламента Дмитрий Разумков назвал это событие "историческим". Законопроект рассматривался во втором чтении, а значит, для его принятия требовалось конституционное большинство голосов - не менее 300 депутатов. В итоге он получил поддержку 363 парламентариев. В первом чтении он был принят также уже при новой власти - 30 августа.

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Лоббировал инициативу непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал во вторник на заседание Верховной рады и обратился с призывом поддержать законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Инициатива ранее вызвала критику у части народных избранников, опасающихся что этот закон позволить властям преследовать их в том числе и по политическим мотивам.

В итоге в ходе прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались "за". "Платформа" же пообещала оспорить принятый документ в Конституционном суде.

Согласно процедуре, документ должен быть подписан спикером Верховной рады и президентом Украины, а вступит в силу 1 января 2020 года.

Другие "конституционные" инициативы

Нынешний парламентский вторник вполне можно назвать "конституционным": кроме внесения изменений в конституцию страны по вопросу неприкосновенности, депутаты направили в Конституционный суд семь инициатив главы государства.

Так, Верховная рада приняла постановление о направлении в Конституционный суд Украины инициатив президента Владимира Зеленского о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы в стране; о досрочном прекращении полномочий депутатов за прогулы и нарушение процедуры персонального голосования; о расширении полномочий главы государства, что закрепляет за главой государства право самостоятельно назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), а также создавать по своему усмотрению независимые регуляторные органы.

Кроме того, депутаты приняли решение направить в КСУ законопроекты об отмене адвокатской монополии, о наделении народа правом законодательной инициативы, о полномочиях Рады назначать на должности и увольнять уполномоченных парламента по вопросам соблюдения Конституции Украины и законов в отдельных сферах, а также инициативу о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах парламента.

Все эти семь постановлений фактически положили начало процедуре внесения соответствующих изменений в конституцию. Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и получения там вывода Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством, то есть не менее 226 голосов депутатов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.

Закрыв вечернее заседание, Дмитрий Разумков выразил надежду, что "депутаты и далее будут работать плодотворно и эффективно", и сообщил, что следующий раз парламент Украины соберется на заседание 10 сентября в 10:00. Со среды по пятницу народные избранники, по его словам, будут работать в комитетах и депутатских группах.

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