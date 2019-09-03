Рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности и не намерена останавливаться

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украинский парламент IX созыва начал свою работу с тактики принятия всей запланированной на день повестки рабочего дня, демонстрируя готовность заседать столько, сколько потребуется для рассмотрения всех необходимых вопросов. Во вторник Рада поработала плодотворно - отменила неприкосновенность депутатов, а также заложила фундамент для внесения сразу нескольких изменений в Конституцию страны. До "победы" Новоизбранная Верховная рада продолжает демонстрировать рвение к работе, не желая заканчивать заседания традиционно в 18:00. Если свой первый рабочий день депутаты проработали около 16 часов подряд - пока не приняли все включенные в повестку дня вопросы, - то и во вторник ситуация практически повторилась: депутаты заседали до вечера.

Такое трудолюбие парламентарии демонстрируют по обоюдному согласию и без лишних уговоров со стороны спикера. Правда, происходит это, главным образом, за счет голосов избранников от пропрезидентской партии "Слуга народа", фракция которой сформировала большинство в Раде. Представители же большинства предыдущего парламента критически относятся к стилю работы своих преемников. Так, депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Виктория Сюмар назвала "внеурочную работу" новой Рады "пиаром", заявив, что для рассмотрения оставшихся в повестке вопросов можно было бы собраться и в среду утром. Украинские эксперты также воспринимают работу нового парламента без симпатий. К примеру, политолог Кирилл Молчанов считает, что новый парламент работает с нарушением регламента, и результаты его деятельности могут быть в дальнейшем оспорены. "Они поняли, что первые сто дней (президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) потеряли, результатов работы не было. Поэтому они закрывают глаза на нарушение регламента", - отметил он, добавив, что конечной цели работы парламента не видно, а виден лишь некий алгоритм действий. В итоге, по мнению эксперта, депутаты "хотят для пиара наделать много дел, которые будут сомнительными с позиции юриспруденции". Неприкосновенность Пока же неясно, продолжат ли депутаты и далее работать в таком темпе, или они его взяли в связи с тем, что вопросы в повестке дня действительно серьезные и касаются внесения изменений в конституцию. Так, во вторник Рада внесла изменение в конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Спикер парламента Дмитрий Разумков назвал это событие "историческим". Законопроект рассматривался во втором чтении, а значит, для его принятия требовалось конституционное большинство голосов - не менее 300 депутатов. В итоге он получил поддержку 363 парламентариев. В первом чтении он был принят также уже при новой власти - 30 августа.