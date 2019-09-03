Джонсон заявил о намерении провести выборы в ответ на демарш депутатов против Brexit

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава ЕС. Об этом он заявил во вторник в Палате общин после голосования, по итогам которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть такой законопроект.

"Лидер оппозиции молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра [в среду] за то, чтобы остановить переговоры [с ЕС] и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что сегодня мы внесем в парламент предложение [о проведении досрочных выборов]", - сказал он.