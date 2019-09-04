Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца.

Гид для тех, кто окончательно запутался

Что происходит вокруг Brexit?

Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

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Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду в нижней палате законодательного органа.

За то, чтобы приступить к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке выхода из ЕС, намеченного на 31 октября, высказались 329 народных избранников, против - 300.

Голосование по документу по втором чтении должно состояться позднее в среду. Будучи принятым, документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов.