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Brexit
Обновлено 

Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit

Документ обяжет правительство отсрочить выход страны из Евросоюза
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© Jessica Taylor/House of Commons via AP

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца.

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Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду в нижней палате законодательного органа.

За то, чтобы приступить к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке выхода из ЕС, намеченного на 31 октября, высказались 329 народных избранников, против - 300.

Голосование по документу по втором чтении должно состояться позднее в среду. Будучи принятым, документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов.

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